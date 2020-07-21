Выявили и устранили

В Восточно-Казахстанской области проверили более

4,5 тысячи объектов на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

По информации Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО, с 18 мая по 16 июля рейдами охвачено 4717 объектов. В результате выявлено 998 нарушений: 359 – санитарно-дезинфекционного режима (отсутствие санитайзеров, дезсредств, дезковриков), 406 – масочного режима и отсутствие средств индивидуальной защиты, 109 – соблюдения социальной дистанции между посетителями, 45 – хранения пищевой продукции в неупакованном виде, 70 – требований по проведению термометрии. В девяти случаях учреждения продолжали деятельность, несмотря на запрет.

По выявленным фактам нарушений постановления главного государственного санитарного врача ВКО составлено 23 протокола об административных правонарушениях в Глубоковском, Жарминском, Курчумском, Зайсанском районах, Риддере, Усть-Каменогорске и Семее.

– Передано в суд 16 протоколов. Из них рассмотрено – шесть, в каждом случае наложен штраф в размере 5 МРП (13890 тенге), – отметили в пресс-службе ДККБТУ ВКО. – Шесть протоколов рассмотрены Семейским городским управлением контроля качества и безопасности товаров и услуг, наложены штрафы по 15 МРП (41670 тенге) в порядке сокращенного производства.

Еще один протокол рассмотрен Урджарским районным управлением контроля качества и безопасности товаров и услуг. Наложен штраф на ИП в размере 115 МРП (319470 тенге) также в порядке сокращенного производства.

В настоящее время члены мониторинговых групп продолжают свою работу.

Ания Есмухамет