Высший уровень мастерства

В Усть-Каменогорске состоялась торжественная церемония открытия региональных чемпионатов «WorldSkills Shygys 2025», «AgroSkills Shygys 2025» и «Abilympics Shygys 2025». Соревнования пройдут с 12 по 16 мая по 38 компетенциям.

Чемпионаты организованы в рамках объявленного Главой государства Года рабочих профессий. В конкурсе, проводимом по инициативе Управления образования Восточно-Казахстанской области и при поддержке предприятий региона, принимают участие более 170 студентов и молодых специалистов из 28 колледжей. Среди них студенты аграрных и технических колледжей районов Улкен Нарын, Самар, Алтай, Зайсанского, Глубоковского и Шемонаихинского. К примеру, студенты Риддерского колледжа будут соревноваться по 16 компетенциям.



На торжественной церемонии открытия заместитель акима области Ербол Нургалиев пожелал удачи молодым людям, осваивающим рабочие профессии, и подчеркнул важность этих специальностей для развития региона.



По словам представителя спонсора чемпионата ТОО «Казцинк» Андрея Лазарева, только в их компании насчитывается более 300 рабочих профессий, а заработная плата рядового рабочего превышает 500 тысяч тенге.



По словам заместителя руководителя областного управления образования Алимы Акылбек, чемпионат является площадкой для развития профессиональных навыков в соответствии с международными требованиями.



– WorldSkills – это не просто соревнование, это важное мероприятие, направленное на развитие навыков и популяризацию рабочих профессий. Цель – развитие системы профессионального образования в нашем регионе путём повышения престижа рабочих профессий. Для оценки работы участников чемпионата в качестве экспертов привлечены ведущие специалисты предприятий области, мастера производственного обучения и наставники колледжей, – отметила Алима Акылбек.



Конкурс предоставляет молодёжи возможность не только продемонстрировать свои способности, но и познакомиться с современными технологиями и производственными стандартами, обменяться опытом. Это очень важно для молодых людей, делающих первые шаги в своей профессиональной карьере.



– Это мой первый опыт участия в региональном чемпионате. В нашем колледже созданы все условия, мы посещаем различные предприятия, проходим производственную практику. Я хочу показать знания, полученные во время учёбы в колледже, и победить своих соперников из восьми районов в конкурсе «Механизация», – поделился студент третьего курса Восточно-Казахстанского многопрофильного колледжа села Саратовка Багдат Икарбек.

Жанаргуль Мукатаева, Дамир Омаров

Фото Екатерина Сёмина