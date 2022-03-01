Юные авиамоделисты Глубоковского района показали высший пилотаж в конкурсе по свободнолетающим моделям планеров.

В дистанционных соревнованиях приняли участие 22 юных техника из 11 средних школ района. Подготовку обеспечивала Станция юных техников посёлка Глубокое.

В течение четырёх дней юные любители авиамодельного спорта демонстрировали жюри свои изобретения и их технические возможности.

Если говорить об основных типах планеров, которые ребята делают своими руками под руководством педагогов дополнительного образования, то это свободнолетающие модели – когда связи с пилотом нет. Есть также радиоуправляемые модели.

Перед участниками конкурса стояла задача – запустить свой планер в максимально долгий полёт.

По итогам состязаний первое командное место заняла Кожоховская средняя школа, второе – Глубоковская средняя школа им. Ы. Алтынсарина, третье место разделили Винненская сш и средняя школа им. А. Байтурсынова.

В номинации «Самый красивый полёт» одержал победу Олжас Кулебеков из села Кожохово.

– Авиамоделизм – это интересно и увлекательно, – говорит Олжас. – На подготовку каждой модели уходит довольно много времени, но мне нравится их собирать. Бывает, они ломаются при приземлении или даже улетают так далеко, что потом не найти. Каждую новую модель стараюсь сделать лучше прежней и устойчивее.

Наверное, делать планеры можно научиться и дома, но, по словам руководства СЮТ, задача авиамодельных кружков в другом – воспитать человека с инженерным мышлением и навыками спортсмена-авиамоделиста.

Радует, что в эпоху смартфонов и повсеместного увлечения робототехникой многие дети по-прежнему продолжают мечтать о небе и осваивать искусство пилотажа. Пусть пока и стоя на земле.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район