Высшая категория сложности

Высокотехнологичную операцию провели турецкие медики на базе ВК областного специализированного медицинского центра.

Мастер-класс по удалению аденомы гипофиза для восточноказахстанских коллег провели нейрохирурги из Анкары, сообщили в пресс-службе областного Управления здравоохранения. На базе университета Гази в Турции врачи выполняют ежегодно порядка 1300 подобных операций.

Аденома гипофиза – это доброкачественное новообразование, которое образуется из клеток аденогипофиза (передняя доля гипофиза), который играет важную роль в поддержании нормального гормонального баланса организма.

Даже небольшая опухоль может стать причиной сильных головных болей, потери зрения, гипертонии, сахарного диабета и так далее.

Шахин Муаммер Мелих и Емрах Челтикчи из университета Гази – доктора медицинских наук, специализирующиеся на нейроонкологии и хирургии основания черепа. Они продемонстрировали метод удаления аденомы гипофиза без единого разреза трансназальным способом, то есть с доступом через обе ноздри. Такой метод, который сродни ювелирному, увеличивает возможность манипулирования и удаления больших объёмов опухоли. При этом травматизм сводится к минимуму – операция проводится без трепанации черепа.

– Для доступа к основанию черепа и оболочкам головного мозга используются носовые ходы пациента. Хирург с помощью эндоскопического оборудования видит полную картину мозга и основания черепа даже в самых труднодоступных зонах. В первые сутки после операции пациенты уже могут ходить. При этом никаких повязок и тампонов в носу. Вдобавок ко всему, после удаления опухоли у больных полностью восстанавливается утраченное из-за новообразования зрение, – рассказал заведующий отделением инновационной медицины ВК ОСМЦ Жандос Уап.

По его словам, методика является более радикальной и современной – пазухам и перегородкам носа наносится меньше травм, что позволяет сохранять нормальную анатомию носа.

Как заверил завотделением, прооперированные в ходе мастер-класса трое пациентов чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

Отметим, ранее подобные оперативные вмешательства уже проводились в областном медцентре с участием коллег из Астаны. Опыт и профессиональное мастерство турецких коллег были не менее полезны для врачей из Восточного Казахстана.

– Добраться до мозга через тонкие ходы, удалить опухоль, глядя только на монитор компьютера, и не повредить тончайшие структуры мозга могут только настоящие профессионалы. Такими без преувеличения являются наши турецкие коллеги. В нашем медцентре есть современные операционные и новейшее оборудование, поэтому мы с радостью приглашаем зарубежных гостей для обмена опытом. От этого, по большому счёту, зависит безопасность наших пациентов, – отметил Жандос Уап.

Бахыт Сарсембаева