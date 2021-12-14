Высшая ценность народа

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин принял участие в торжественной церемонии открытия в Усть-Каменогорске многофигурной скульптурной композиции «Монумент Независимости».

Возводить монумент, посвящённый 30-летию Независимости Республики Казахстан, начали в августе. Спустя несколько месяцев в 19-м микрорайоне областного центра, на пересечении проспектов Казыбек би и Ильяса Есенберлина, вырос уникальный архитектурно-скульптурный комплекс.

«Самая великая цель, самый священный долг каждого, кто воспринимает Казахстан своей Родиной, – крепко держать в руках знамя Независимости».

Нурсултан Назарбаев

В центральной части монумента находятся скульптуры трёх верховных биев – Толе би, Казыбек би и Айтеке би, символизирующие собой единство и независимость казахского народа, а также высечена цитата Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева на трёх языках: «Самая великая цель, самый священный долг каждого, кто воспринимает Казахстан своей Родиной, – крепко держать в руках знамя Независимости».

На вершине установлены скульптуры основателей Казахского ханства – Керея и Жанибека, в нижней части расположен барельеф с историей развития Казахстана. Высота монумента составляет 15,7 метра, диаметр – 10,9 метра.

В преддверии праздника состоялась тожественная церемония его открытия, участие в которой принял Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин.

– Монумент Независимости отражает многие эпохальные события в истории нашей страны, этапы её становления, символизирует неделимость и нерушимость нашего государства, – отметил Аскар Мамин. – 30 лет независимости для истории – короткий отрезок времени, для нас – это большой путь. Наша независимость наполнена упорным трудом каждого казахстанца, стремлением каждого из нас жить в развитом и сильном государстве. Многонациональный Казахстан продемонстрировал всему миру, что сила народа – в единстве и стремлении добиваться поставленных целей.

Аскар Мамин также отметил, что Восточно-Казахстанская область обладает высоким промышленным и аграрным потенциалом, вносит большой вклад в социально-экономическое развитие республики.

С 1991 года валовой региональный продукт вырос в 25 раз. В регионе производится около 10 процентов от объёма промышленной продукции всей страны, более 11 процентов всей обработанной продукции РК.

Восточно-Казахстанская область является мощным индустриальным центром, занимающим лидирующие позиции в Казахстане. Программа индустриализации позволила организовать в области производство ранее не выпускавшихся десятков новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью.

Важнейшим сектором экономики региона является агропромышленный комплекс, который способствует обеспечению продовольственной безопасности страны.

Активно модернизируется транспортная и инженерная инфраструктура, строятся детские сады, школы, медицинские и спортивные объекты. За годы независимости возведено более восьми миллионов квадратных метров жилья.

В рамках развития потенциала области до 2025 года планируется реализация около 200 значимых инвестиционных проектов на общую сумму 4,5 триллиона тенге в таких перспективных отраслях, как металлургия, химическая промышленность, АПК, энергетика, ВИЭ, строительство.

В церемонии открытия многофигурной скульптурной композиции «Монумент Независимости» также приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, доктор филологических наук, профессор Государственного университета имени Шакарима Арап Еспенбетов, писатель Алибек Кантарбаев, олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Ольга Рыпакова, представители общественности области.

Глава региона отметил, что открытие монумента Независимости стало особым событием юбилейного года. Это дань глубокого уважения к истории, символ преемственности лучших традиций.

– Мы отмечаем 30-летие суверенитета с особым чувством гордости за страну, её достижения, которые стали возможны благодаря титаническому труду нашего народа и стратегическому видению и мудрости Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, – сказал Даниал Ахметов. – Наш современник воплотил в реальность вековую мечту народа о независимости, поистине Нурсултан Абишевич – основатель современного Казахстана. Главным достижением независимости является единство, сегодня многонациональный народ Казахстана живёт в мире и согласии под единым девизом: «Одна страна – одна судьба» и во главе с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, который продолжает курс Елбасы на созидание и поступательное движение вперёд.

В соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин ко Дню Независимости вручил руководителям и рабочим сельскохозяйственных и промышленных предприятий, сотрудникам сфер образования, здравоохранения и спорта Восточно-Казахстанской области государственные награды.

Так, орденом «Достық» II степени награждён председатель Совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области Геннадий Пуссеп.

Ордена «Құрмет» удостоились исполнительный директор по коммерции ТОО «Казцинк» Игор Радович, председатель правления АО «Ульбинский металлургический завод» Сергей Бежецкий, президент АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» Асем Мамутова, учитель лицея № 44 имени Оралхана Бокея Багжамал Садыкова.

Орден «Еңбек Даңқы» III степени получили тракторист ТОО «Төре-Тоғам» Омиртай Асипов и гальваник участка изделий из драгоценных металлов РГП «Казахстанский монетный двор Национального банка Республики Казахстан» Людмила Гречухина.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» наградили тренера-преподавателя Восточно-Казахстанской областной школы высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта Айдара Каирбаева. Медалью «Шапағат» – главную медицинскую сестру районной больницы Шемонаихинского района Веру Шеплякову, почётной грамоты РК удостоился глава крестьянского хозяйства «Алгул» Алибек Бахтияров.

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В преддверии 30-летия Независимости государственные награды вручили жителям Восточного Казахстана. Более 80 человек, среди которых учителя, врачи, металлурги, аграрии, спортсмены и творческая интеллигенция, удостоены орденов, медалей и почётных грамот.

Благодаря работе этих людей регион лидирует в стране по многим показателям. Открываются новые предприятия, внедряются новаторские идеи в производстве и образовании. Впервые область перешагнула миллионный рубеж по вводу квадратных метров жилья. Открыты новые медицинские центры.

Как отметил аким ВКО Даниал Ахметов, в первую очередь, это заслуга жителей области.

– Золотые страницы истории независимого Казахстана написаны нашими земляками совместно с Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым, – подчеркнул глава региона.

Даниал Ахметов вручил ордена «Құрмет» за заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры, образования, активную общественную деятельность генеральному директору ТОО «OstFish» Рашиду Альчинбаеву, директору проекта расширения Актогайского горно-обогатительного комплекса филиала компании «KAZ Minerals» Эндрю Баттисону, техническому директору ТОО «Востокцветмет» Акылжану Жакенову, генеральному директору ТОО «Industrial Construction Group» Бауржану Жиенбаеву. Удостоены ордена заведующий отделением Восточно-Казахстанского областного специализированного медицинского центра Сергей Эбель, заместитель директора горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк» Ерлыхан Кабдуалиев, заместитель исполнительного директора ТОО «Казцинк» Тимур Токжигитов, аким Бескарагайского района Жаркынбек Байсабыров.

– За эти годы наша страна прошла большой путь, отмеченный большими достижениями и преодолением сложных вызовов. Получение ордена – это очень значимое событие для меня и для нашей компании. Я думаю, мы внесли большой вклад в развитие экономики Уланского района и в целом Восточного Казахстана тем, что построили большой рыбоводческий комплекс. Это заслуга всех, кто трудится на нашем предприятии, и мы дальше будем работать на благо области и страны, – сказал генеральный директор ТОО «Ost Fish» Рашид Альчинбаев.

Государственной наградой за трудовые достижения, орденом «Еңбек Даңқы» III степени награждены электромонтёр АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» Серик Абеуов, механизатор ТОО «Елим-ай Кокпекты» Вячеслав Гетченко, сварщик крестьянского хозяйства «Багратион-2» Николай Кучерин, монтёр пути Риддерского цеха ТОО «Казцинк-ТемирТранс» Болат Мукышев.

Среди тех, кому вручили медали «Ерен еңбегі үшін» за трудовые достижения в экономике, социальной сфере, науке, культуре, были преподаватели, директора школ, руководство областных предприятий, представители рабочих специальностей. В частности, награду получили главный инженер государственного коммунального предприятия «Өскемен – Водоканал» Андрей Алехнович, глава крестьянского хозяйства «Батракова В.И.» Владимир Батраков, учитель Многопрофильной гимназии имени Шакарима с обучением на трёх языках Алма Аубакирова, учитель Канонерской средней школы Бескарагайского района Наталия Беленкова, генеральный директор ТОО «Железобетонный комбинат» Александр Бородин, аппаратчик АО «Ульбинский металлургический завод» Александр Пименов и многие другие.

Медалью «Шапағат» за активную и плодотворную благотворительную деятельность и милосердие награждены глава крестьянского хозяйства «Үміт» Амантай Бахтияров, логопед-дефектолог Реабилитационного центра для детей с особыми образовательными потребностями Юлия Головко, врач Станции скорой медицинской помощи города Семея Ерболат Жанболатов, педагог-организатор детского дома «Умит» Евгений Северьянов. Кроме того, награду получили представители крестьянских хозяйств, общественных объединений, музеев, работников медицинских учреждений.

За значительный вклад в становление государственности, укрепление суверенитета и социально-экономическое развитие Республики Казахстан юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл» награждены акимы городов и районов.

Кроме того, жители Восточного Казахстана, внёсшие вклад в развитие области, были награждены почётными грамотами.

– Это действительно высокая награда. Приятно, что отмечен наш труд. Особенно приятно было видеть в числе награждённых представителей рабочих профессий, врачей и учителей, – отметила редактор сайта YK.KZ Наталья Шимолина, которая была награждена почётной грамотой.

В этот же день звание «Почётный гражданин Восточно-Казахстанской области» было присвоено акиму района Алтай Каликану Байгонусову, исполнительному директору филиала ТОО «Құндыз» Владимиру Дериглазову, председателю областного филиала Союза писателей Казахстана Алибеку Кантарбаеву.

Александра Исаева, Дарья Антон

Фото primeminister.kz