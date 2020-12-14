Высота взята! 

Состоялись очередные республиканские онлайн-соревнования по лёгкой атлетике в рамках III мемориала Александра Кирсанова.

Напомним, мемориал прошёл в онлайн-режиме, и все спортсмены принимали в нём участие дистанционно, каждый в своём городе и спортивном сооружении.

Организационный успех мемориала Веры Карповой, прошедшего в режиме онлайн в ноябре, показал, что и в таком формате можно проводить соревнования.

Неудивительно, что вполне успешно карагандинским организаторам удалось провести и соревнования, посвящённые памяти А. Кирсанова. В этом старте участие приняли атлеты 2003–2004 годов рождения. Для младших юношей с февраля это был первый старт.

Так, воспитанник белоусовской школы лёгкой атлетики спринтер Глеб Павлин стал сильнейшим в беге на 300 м на мемориале Кирсанова, показав результат 37,1 секунды.

Восходящая звезда восточноказахстанской лёгкой атлетики Михаил Горлов вообще не подходил по возрасту для участия в соревнованиях старших юношей. Житель села Быструха родился в 2005 году, но его скорость и потенциал просто не могли оставить спортсмена вне соревнований. Ставка на юного, но невероятно одарённого атлета в сборной ВКО оправдала себя – он более чем на секунду обогнал ставшего вторым Алишера Жангали из Кокшетау, став победителем соревнований: 1:26 и 1:27 минуты соответственно.

Усть-каменогорская надежда на успешное будущее в барьерном беге на 60 метров Регина Бенке, ставшая на мемориале третьей с результатом 9,4 секунды, на чемпионате Казахстана пробежала эту же дистанцию на 0,03 секунды быстрее.

Прыжки в высоту – единственная дисциплина мемориала Кирсанова, в которой выдали сразу две бронзовые медали. Анатолия Динч из Усть-Каменогорска и Ангелина Трофимова из Караганды показали одинаковый результат – 1,55 м при одинаковом количестве попыток.

Милана Лейман

Фото из открытых

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