Общество

Высокий профессионализм, стратегическое видение

07.12.2022
69

Лариса Гречушникова, секретарь маслихата района Алтай:

– Даниал Ахметов не первый год успешно возглавляет нашу область. Его отличают высокий профессионализм, стратегическое видение развития Восточного Казахстана.

Глава региона посетил и знает каждый район, город, село нашей области. Открыт для общения с жителями, всегда готов оказать поддержку хорошим начинаниям и помочь в непростой ситуации.

За годы его руководства ВКО в нашем районе претворилось в жизнь много перспективных проектов, таких как строительство инсультного центра в Алтае, физкультурно-оздоровительного комплекса в Серебрянске. Огромное внимание уделяется развитию туристического потенциала Бухтарминского водохранилища.

07.12.2022
69

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