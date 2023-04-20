Высокие технологии побеждают рак

За последние несколько лет онкологическая служба Восточного Казахстана претерпела значительные изменения в лучшую сторону. И это касается не только закупа современного медицинского оборудования и обучения персонала новейшим видам высокотехнологичной медпомощи, но и повышения сознательности населения в вопросах заботы о собственном здоровье.

По словам руководителя областного управления здравоохранения Гульмиры Сагидуллиной, ежегодно в регионе диагностируется, в среднем, 2500 новых случаев рака. В структуре онкологической заболеваемости как по ВКО, так и по республике, на первом месте – рак молочной железы, на втором – рак лёгкого, на третьем – колоректальный рак.

– В прошлом году показатель уровня заболеваемости был выше, чем в стране, – отмечает Гульмира Сагидуллина. – Однако это связано с тем, что из-за эффективности скрининговых программ по ранней диагностике злокачественных новообразований (ЗНО) и профилактических осмотров населения увеличилась выявляемость раковых заболеваний, а этот показатель кореллируется с уровнем заболеваемости. То есть, чем лучше выявляемость, тем больше обнаруживается заболевших людей, которые будут получать необходимое лечение.

Разглядеть и победить

В регионе предусмотрен Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023–2025 годы, и он включает в себя целый ряд направлений, о каждом из которых хотелось бы рассказать более подробно. Поскольку вся эта деятельность вкупе направлена на то, чтобы на самых ранних стадиях выявлять раковые заболевания и лечить их при помощи новейших технологий и техники, соответствующей мировым стандартам.

Как рассказала Гульмира Сагидуллина, особое внимание уделяется профилактике и управлению факторами риска.

– С 2023 года предусмотрены расширение и модернизация онкологических скрининговых программ, – отмечает она. – Планируется включение в скрининг ранней диагностики низкодозной КТ лёгких, а также включение виртуальной колоноскопии в скрининг колоректального рака. Необходимо также дооснастить ряд больниц и поликлиник оборудованием для диагностики рака молочной железы и рака шейки матки – это маммографы и кольпоскопы соответственно. Также необходимо проводить вакцинацию от ВПЧ девочек 11-12 лет для снижения заболеваемости раком шейки матки. Плюсом к этому медицинские учреждения должны усилить информационно-разъяснительную работу по вопросам профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований.

Скрининговые программы во всём мире реализуются успешно и доказали свою эффективность. В Республике Казахстан, как уже было сказано выше, проводятся обследования для ранней диагностики рака шейки матки, рака молочной железы и колоректального рака. Ежегодно в области подлежит скрининговым обследованиям более 140 тысяч человек. Например, при проведении скринингов рака молочной железы за 2022 год выявлено 111 новых случаев, что на 23% больше, чем в 2021 году, рака шейки матки – 17 случаев (рост 21,4%), колоректального рака – 118 случаев предрака (рост 40,4%).

– Я могу с уверенностью сказать, что скрининг спас мне жизнь, – рассказывает жительница Усть-Каменогорска Надежда Кулешова. – Именно в рамках обследования по возрасту у меня выявили злокачественное новообразование, к счастью, на первой стадии. Конечно, я тогда безумно испугалась. Но врачи нашего онкоцентра выполняют свою работу на отлично. Поэтому в данном случае лень или какие-то предрассудки не должны становиться причиной того, чтобы не посещать скрининги. Это не прихоть медучреждения, а то, что реально может помочь.

Акцент на инновации

Другое направление – высокоэффективная диагностика, благодаря которой и удаётся зачастую «поймать» болезнь на ранней стадии и успешно применять необходимую терапию. Мы уже неоднократно писали о том, что в нашем центре онкологии и хирургии приобретут и установят ПЭТ-КТ, кроме того построят маммологический центр, где будет проводиться углубленная диагностика с использованием маммографической установки с функцией томосинтеза. Запланировано дополнительно открытие эндоскопического центра с целью развития именно этого типа хирургии, который позволяет минимизировать вмешательство и ускорить процесс выздоровления в послеоперационный период.

– В 2024 году мы приобретём автоматизированные системы выявления опухолей с технологией искусственного интеллекта, передвижные маммографы, модернизируем парк эндоскопического диагностического оборудования и лабораторию цитологической диагностики, – подчёркивает Гульмира Сагидуллина. – Также планируется расширение спектра реконструктивно-пластических операций в онкоурологии и маммологии, интервенционных методов лечения, совершенствование лучевого лечения (IGRT, IMRT-методы), развитие стереотаксической лучевой терапии и радиохирургии, внедрение трёх новых видов высокотехнологичной медицинской помощи.

Безусловно, говоря о лечении рака, нельзя забывать о реабилитации и паллиативной помощи. Этому также уделено внимание в Комплексном плане, поскольку будут внедряться такие услуги, как аппаратный лимфодренаж, комбинированная физиотерапия, кинезотерапия и другие.

– И, конечно, мы продолжим обучение наших специалистов в зарубежных клиниках, – говорит Гульмира Сагидуллина. – На 2023–2024 учебный год планируется обучение семи резидентов: два радиолога, два патоморфолога, три онколога районных ПМСП. Также врачи ВК МЦОиХ проходят обучение по радионуклидной диагностике в Израиле, на базе центра проведут пять мастер-классов по темам усовершенствование ВТМП при раке поджелудочной железы, реконструктивно-пластическая хирургия в онкоурологии, стереотаксическая лучевая терапия и радиохирургия, резекция печени с ангиопластикой.

Отметим, что за период с 2017 по 2022 годы в рамках Программы трёхуровневой подготовки медицинских кадров ВКО, прошли обучение специалисты:

I уровень – 146 врачей и 301 средний медицинский работник обучились на базе ГМУ г.Семей и республиканских научно-исследовательских институтов;

II уровень – 102 врача обучились на 15 мастер-классах с приглашением ведущих специалистов мирового уровня (Израиль, Англия, РФ, Испания);

III уровень – 40 специалистов ВК МЦОиХ – в ведущих зарубежных клиниках (Великобритания, Израиль, Италия), в том числе 15 хирургов, 3 радиационных онколога.

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Руководитель областного управления здравоохранения подчеркнула, что на сегодняшний день онкоцентр обладает массой возможностей для того, чтобы люди могли получить все виды диагностических услуг, высокотехнологическую и специализированную онкологическую помощь, не выезжая за пределы Восточного Казахстана. Однако существует проблема – частичная незастрахованность населения. Отсутствие страховки не позволяет пациенту получить медицинские услуги, оплачиваемые по ОСМС, в том числе и дорогостоящие исследования, а также пройти скрининги. Именно поэтому нужно ещё раз сказать о том, как важно регулярно проходить положенные обследования, чтобы выявить злокачественную болезнь в зародыше и иметь все шансы на успешное лечение и долгую счастливую жизнь.

Дарья Штейн

Фото Тлеубека Шаяхмета