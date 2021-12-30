Высокие награды 

В Усть-Каменогорске чествовали выдающихся деятелей культуры и искусства, которые внесли неоценимый вклад в приумножение духовного наследия страны.

Церемония награждения состоялась в Восточно-Казахстанском областном драматическом театре с участием руководителя областного управления культуры Нурболата Ахметжанова.

Юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл» награждён главный дирижёр симфонического оркестра акима Восточно-Казахстанской области Александр Галсанов. Кроме того, опытный музыкант-виртуоз удостоен нагрудного знака Министерства культуры и спорта РК «Мәдениет саласының үздігі».

Также ведомственную награду получили руководитель сектора обработки и систематизации литературы областной библиотеки им. А. С. Пушкина Ракия Уалханова и солист народного фольклорного ансамбля «Бескөл» Уланского района Амангельды Смагулов.

Четверо награждённых представляли Восточно-Казахстанский областной драматический театр – это художник по свету Анатолий Коблов, художник-постановщик Кайсан Кадырбеков, заведующая гримёрным цехом Ольга Шестакова и актёр казахской труппы театра Аманжол Хамзин.

Кульминацией торжественной церемонии стало вручение Благодарственного письма от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева всему коллективу областного театра за активную, плодотворную деятельность, высокий профессионализм и верность традициям отечественной драматической школы. Театр оказался единственным учреждением культуры в регионе, удостоенным такого внимания Главы государства.

Дарья Шавлева

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