Высокая активность

О предварительных результатах праймериз в Восточно-Казахстанской области «Рудному Алтаю» рассказал первый заместитель председателя ВКОФ партии Nur Otan Олег Чугунков.

В частности, он отметил, что голосование по праймериз стартовало в соответствии с правилами. То есть в 00:00 1 октября в регионе началось онлайн-голосование. Оно продолжится до 14:00 3 октября.

– Кроме того, 3 октября с 8 часов утра откроются избирательные участки, – сказал Олег Чугунков. – Кто по каким-то причинам не смог зайти в мобильное приложение или web-сайт, может проголосовать на участке.

Также в этот период будут работать участки, где люди смогут голосовать на бумажных бюллетенях. Это те участки, которые не обеспечены высокой скоростью интернета. Таких участков имеется 62, на них будут голосовать 8200 человек.

На 2 октября в режиме онлайн проголосовали уже более 27 тысяч человек. Как уже отмечалось, 3 октября при помощи бумажных бюллетеней отдадут свои голоса 8200 человек. В целом явка и активность избирателей очень высокая.

– Подобная активность даже перегружает работу сайта, – подчеркнул Олег Чугунков. – Партийцы голосуют очень активно. Всего на праймериз подано 1065 заявок, утверждено 1054 кандидата. Однако на последнем этапе, после проведения дебатов и агитационной работы, всего процедуру избрания проходят 923 кандидата.

Отрадно, что из них только 144 являются действующими депутатами. Все остальные – это вновь заявившие люди, которые приняли приглашение Елбасы, Председателя партии Nur Otan Нурсултана Назарбаева для участия в праймериз. Они показали свои программы, в которых много конкретики. Надеемся, что праймериз продемонстрирует очень высокие результаты.

Меир Токобаев