Продолжение темы

Выше нормы

07.04.2022
675
Коллаж Анны Ерёминой

Экологи сообщили о результатах проведённого химического анализа проб воды из реки Иртыш, на месте схода с рельсов вагонов, перевозивших обеднённый шлак и руду.

Напомним, 3 апреля на железнодорожном участке Өскемен – Кумыстау 18 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, шесть из них упали в реку Иртыш. Специалисты Департамента экологии взяли пробы воды на месте происшествия, а также выше и ниже по течению реки.

– В пробе воды, отобранной на месте схода вагонов, обнаружено превышение предельно допустимой концентрации цинка в 1,3 раза. Помимо этого, в этой пробе и пробе, отобранной ниже по течению, отмечается повышение концентрации меди, в 1,5 и 1,3 раза соответственно. По остальным компонентам превышений не обнаружено, – сообщили в ведомстве.

Такие результаты химического анализа могут указывать на возможное влияние произошедшей аварии на водный объект. Поэтому экологи совместно с филиалом РГП «Казгидромет» по ВКО планируют еженедельно проводить мониторинг состояния поверхностных вод Иртыша.

Актом от 5 апреля текущего года по требованию Восточно-Казахстанской транспортной прокуратуры в отношении АО «КТЖ – Грузовые перевозки» – «Семейское отделение ГП» назначена внеплановая экологическая проверка, по результатам которой будут определены мероприятия по ликвидации последствий аварии.

Дарья Антон

Коллаж Анны Ерёминой

07.04.2022
675

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