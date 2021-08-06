Вырастить и защитить свой урожай

На традиционном мероприятии под названием День поля учёные и практики Восточного Казахстана большое внимание уделили вопросу защиты растений. В числе постоянных и надёжных партнёров, которые оказали поддержку в проведении диалога, выступили казахстанские компании по производству пестицидов.

«Рудный Алтай» уже рассказывал о том, что деловое общение аграриев, представителей научной среды, отечественных компаний организовало ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция». В необходимости и важности, конкретной пользе подобных встреч сомневаться не приходится. Достаточно сказать, из-за сорняков, вредителей, болезней растений в Казахстане, по самым скромным подсчётам, есть угроза потери от 30 до 70 процентов с огромным трудом выращенного урожая. В эту статистику не включается заметный ущерб, который с угрожающей регулярностью наносится капризами погоды, сильными засухами. Потому совместные действия учёных, аграриев, представителей заводов-производителей должны привести в конечном счёте к позитивным результатам.

ПРОЧНЫЙ СОЮЗ

В числе гостей и участников Дня поля председатель правления ТОО «ВКСХОС» Александр Томашенко назвал и представил генерального директора ТОО «Астана-Нан» Бекмырзу Садыкова, генерального директора ТОО «Рапуль Казахстан» Ардака Сыпырыкова, а также и других гостей. Характерно, что объединение усилий для решения острых проблем и задач аграрного сектора происходит на основе взаимного интереса, практической выгоды и патриотизма. Поскольку отечественную экономику требуется развивать самостоятельно, на основе собственной науки и практики, производства, с широким использованием опыта аграрной сферы высокоразвитых государств мира и Европы.

В отрасли сельского хозяйства наблюдается чёткое разделение ролей. Учёные выводят новые сорта и гибриды, разрабатывают технологии, испытывают на деле, отдают аграриям для внедрения в реальное производство. В свою очередь казахстанские предприятия стремятся обеспечить сферу АПК средствами химической защиты растений. Поле деятельности для партнёров очень большое. Читатели «Рудного Алтая» осведомлены, что в нынешнем сезоне спрогнозирован и подтверждён всплеск активности такого вредителя, как луговой мотылёк. О мерах по борьбе с ним в хозяйствах области говорилось в газете довольно подробно. Сегодня и агрономы отмечают, что при знании дела и умении вполне можно поставить заслон перед ним. Причём свою не последнюю роль играют химические средства защиты.

СВОЯ МАРКА

Примечательно, что в Казахстане есть отечественное производство пестицидов. Как сказал руководитель ТОО «Астана-Нан», предприятие существует более двадцати лет и на нём работают около 160 человек. Действуют также и представительства компании в разных регионах страны. Выпускается широкий спектр продукции для сектора АПК.

– Что такое «химия» и для чего она нужна? Конечно, это не панацея. Химическая защита растений должна быть одним из элементов технологии возделывания культур, – рассказывает Бекмырза Садыков. – Мы никогда не должны отходить от традиционных способов обработки почвы. То, что сегодня имеем, это плоды того, что мы не по-хозяйски относимся к земле. Однобоко движемся в одну сторону. Это сплошная химизация или ещё что-то. А всё должно идти в сочетании – химическая обработка, агротехника, технология возделывания. Вот тогда мы получим урожай.

По его словам, нужно вспомнить прежние времена, когда аграрии имели в распоряжении один-два химических препарата. Больше ничего. Причём прекрасно обходились. На сегодняшний день применение «химии» растёт, а поля чище не становятся, вредители, болезни съедают растения. Почему? Откуда это взялось? Причин много, рассказывать долго. Лучше сказать о том, что здесь необходимо делать.

– Наша компания нацелена на то, чтобы рационально и правильно использовать пестициды, – говорит Бекмырза Садыков. – Мы не за то, чтобы заливать поля. А за то, чтобы пестициды, которые производим, в небольших, оптимальных дозах могли приносить большую пользу.

БЕРЕЧЬ ЗЕМЛЮ

По мнению авторитетного специалиста, в Казахстане теряется большая часть урожая от вредителей, болезней и сорняков в отдельные неблагополучные годы. Если в этом году мы слышим про лугового мотылька, то в другое время – про капустную моль и так далее, тому подобное. Таких вредителей и болезней очень много. В их числе называют такую болезнь зерновых культур, как септориоз. Кроме того, стеблевую ржавчину, которая может наносить очень большой вред и прямой ущерб. Она «заходит» редко-редко и, слава небесам, сегодня нас обходит стороной. Поскольку, при самом худшем сценарии, способна за три-четыре дня превратить дружные посевы в чёрную пыль.

С годами потери урожая от различных вредителей, сорняков и болезней растут, как растёт применение «химии». Как аграриям сделать этот процесс более эффективным?

– Ответ простой. Нужно «химию» сочетать с агротехникой возделывания разных сельскохозяйственных культур, – подчеркнул Бекмырза Садыков. – Нужно почву тщательно обрабатывать. Не зря наши деды и отцы всегда были за традиционную технологию. Вот у всех есть дачи, приусадебные участки. Как за ними ухаживаем? Мы ведь «химию» туда не льём. Перекапываем, обследуем, унавоживаем и так далее. А почему к земле, на которой стоим, мы относимся так не по-хозяйски? Если технологии возделывания, агротехника будут на высоком уровне, то и многие вредные организмы на поле уйдут.

К сказанному остаётся добавить, что коллеги и гости позитивно оценили работу учёных и практиков над созданием новых сортов, гибридов сельхозкультур. Тут тоже есть конкретная арифметика. Обновление сортов для фермерских и крестьянских хозяйств, крупных компаний и фирм оборачивается существенной прибавкой к урожаю.

СОВЕТ ДА ДЕЛО

По мнению участников Дня поля, чем полезны такие встречи? Прежде всего, разбросом, широким спектром всех точек зрения на обсуждаемую тему в секторе АПК. В масштабах Казахстана в различных регионах совершенно отличные от других природно-климатические условия. По информации руководителя ТОО «ВКСХОС», в текущем сезоне погода благоволит аграриям. Неблагоприятные для посевов засушливые дни и недели были компенсированы обильными дождями в нужные сроки их вегетации. В целом, виды на урожай неплохие по многим культурам, но необходимо дождаться окончательных результатов. Урожай не тот, что в полях, а тот, который уже в закромах.

– Мы в курсе, что другие регионы Казахстана переживают большие трудности и проблемы, – говорит Александр Томашенко. – На самом высоком уровне приняты меры по поддержке сельского хозяйства в областях, пострадавших от сильной засухи.

Именно с учётом природных катаклизмов, дефицита кормов для животноводства специалисты заняты опытами по выращиванию ценных культур – сорго и кукурузы. На деляне ведётся демонстрация плотной стены вымахавшего в полный рост экзотического сорго и «царицы полей». Не обходится диалог без обращения современников к опыту коллег старшего поколения. В их числе известный аграрий и мудрый руководитель одноимённого хозяйства из села Средигорное района Алтай, авторитет в молочном деле Пётр Фёдорович Дяглев. Он высказал свои рекомендации по выращиванию кормовых культур, поскольку прекрасно знает, насколько они важны на молочно-товарных фермах.

ТОНКИЕ НЮАНСЫ

Даже на опытных участках, делянах и клетках глаза у ветеранов загораются при виде дружных всходов, налитых колосьев. Василий Гладышев и Василий Воропай не могут удержаться от того, чтобы определить видовой урожай. У кромки поля навскидку произносят конкретную цифру в центнерах наливного зерна с условного гектара. Здесь не стоит всем сомневаться в прогнозах патриархов сектора АПК Восточного Казахстана, поскольку глаз намётанный у них, погрешность может исчисляться в мизерных долях.

Если говорить о традициях, тесной преемственности поколений, то интересен опыт гостей из других регионов. К примеру, ТОО «Рапуль Казахстан» давно сотрудничает с ведущей компанией Европы. Там история известных фирм в агросекторе исчисляется сотней лет. Век прожить и проработать на рынке – это не поле перейти. В сферу интересов входят многие перспективные культуры. Подсолнечник, кукуруза, рапс, пшеница, пивоваренный и кормовой ячмень, мягкая пшеница на севере Казахстана.

– Лён тоже имеет большую долю на рынке страны, мы также представляем эту культуру, – сказал руководитель компании Ардак Сыпырыков. – Всем желаем, чтобы каждый почерпнул для себя что-то новое.

Меир Токобаев

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Глубоковский район