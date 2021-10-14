Выполнить священный долг

В Аягозе полным ходом идёт осенняя призывная кампания.

Из объединённого отдела по делам обороны города Аягоза в армию отправилась очередная партия призывников. Перед отправкой молодые люди прошли медицинский осмотр, психологическое тестирование и собеседование с представителем воинской части, в которой они будут нести службу.

Среди призывников, прошедших все проверки и готовых к выполнению своего гражданского долга, Акжан Азатулы.

– Надеюсь, мне удастся с честью выполнить долг перед Родиной. Советую всем своим сверстникам и друзьям обязательно пройти службу в армии, – сказал он.

В завершение мероприятия начальник отдела подполковник Сабыржан Айтказин отметил, что армия – это ступень в настоящую взрослую жизнь, проверка на прочность, и пожелал молодым людям доброго пути.

Добавим, осенняя призывная кампания продлится до конца декабря.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников

Аягозский район