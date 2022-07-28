Выплаты для пенсионеров

Моя мама недавно вышла на пенсию. Интересно, сколько в среднем получают выплат пенсионеры в Казахстане.

Ирина Леонтьева, Шемонаихинский район

По состоянию на 1 июля 2022 года в Республике Казахстан насчитывается 2 млн 247 тысяч граждан пенсионного возраста. Им выплачено пенсий на сумму более 1,4 трлн тенге. В июне 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 261,9 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 79,4 млрд тенге, солидарной пенсии – 182,6 млрд тенге.

По информации, предоставленной пресс-службой Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 июля 2022 года составил 117 469 тенге.

В ведомстве также напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учётом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии, размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет её размер увеличивается на 2 процента. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94% от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объёме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

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