Общество

Выплаты детям из Нацфонда: в мажилисе приняли закон

20.09.2023
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«На специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет будут отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда. На эти средства в будущем они смогут улучшить жилищные условия или получить образование. При этом покупка или улучшение условий жилья допустимы только на территории Казахстана, а оплатить учёбу разрешается и в зарубежном учебном заведении», — сообщает пресс-служба мажилиса.

Программа запускается с 1 января 2024 года. На счёт каждого ребёнка будет зачисляться равная сумма за соответствующий год его участия в программе, начиная с рождения или получения гражданства Казахстана и до достижения 18 лет. Воспользоваться деньгами можно будет только после наступления совершеннолетия, однако при смене или утрате гражданства дети утрачивают такое право. Выплачиваемые средства будут освобождены от налогообложения.

Закон направят в сенат.

Informburo.kz

20.09.2023
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