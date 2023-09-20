Выплаты детям из Нацфонда: в мажилисе приняли закон



«На специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет будут отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда. На эти средства в будущем они смогут улучшить жилищные условия или получить образование. При этом покупка или улучшение условий жилья допустимы только на территории Казахстана, а оплатить учёбу разрешается и в зарубежном учебном заведении», — сообщает пресс-служба мажилиса.

Программа запускается с 1 января 2024 года. На счёт каждого ребёнка будет зачисляться равная сумма за соответствующий год его участия в программе, начиная с рождения или получения гражданства Казахстана и до достижения 18 лет. Воспользоваться деньгами можно будет только после наступления совершеннолетия, однако при смене или утрате гражданства дети утрачивают такое право. Выплачиваемые средства будут освобождены от налогообложения.

Закон направят в сенат.

Informburo.kz