Выписка онлайн

Подскажите, как можно получить выписку с индивидуального пенсионного счёта, не посещая офис пенсионного фонда?

Ержан Бекмаутов, район Алтай

По информации специалистов Единого национального пенсионного фонда, чтобы получить выписку о состоянии ИПС, необходимо воспользоваться ссылкой: www.enpf.kz, раздел «Личный кабинет», далее «Кабинет физического лица», «Регистрация/Забыли пароль», заполнить поле ИИН, нажать галочку «Я не робот». В открывшемся окне «Выбор контакта» выбрать электронный адрес либо номер мобильного телефона, зарегистрированный в базе данных Фонда, на который будет направлен одноразовый пароль.

Следует помнить, что вводимые реквизиты должны полностью совпадать с теми, которые были указаны в заявлении об открытии ИПС либо в соглашении об изменении (определении) способа информирования. После получения на указанный электронный адрес/номер мобильного телефона одноразового пароля, нужно воспользоваться вкладкой «Смена пароля». Отправленный одноразовый пароль следует ввести в течение 15 минут с момента отправки Фондом. Буквы и цифры необходимо вводить точно как в сообщении. Для доступа к Личному кабинету введите полученный через e-mail одноразовый пароль и зарегистрируйте ваш новый пароль.

Чтобы увидеть выписку с ИПС за определенный период, необходимо перейти на закладку «Услуги» и кликнуть на строку «Получение выписки с ИПС», где период по умолчанию указан за последние три месяца, либо задать нужный период для формирования выписки (от одного дня до нескольких лет) путем выбора начала и конца периода.

Фото из открытых источников