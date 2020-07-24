Вынужденные меры

При районной больнице развернут провизорный стационар на 100 коечных мест.

С больными работают четыре бригады медработников. Среди них – четыре врача, двенадцать медсестер и девять санитарных работников. Провизорный стационар принимает больных независимо от места их жительства.

– Сейчас в провизорном стационаре получают лечение 16 пациентов с симптомами ОРВИ и пневмонии, – говорит главный врач района Кайрат Беделманов. – При поступлении в больницу у пациента прежде всего берут анализ на наличие коронавируса. В случае выявления КВИ, его госпитализируют в инфекционную больницу Усть-Каменогорска.

По словам К. Беделманова, в районном медучреждении имеется достаточный запас лекарственных средств.

– Мы заключили годовой контракт с компанией «СК-Фармация», – отмечает главврач. – Она своевременно доставляет нам весь перечень необходимых

лекарств. Сегодня ждем поступления 200 коробок противовирусных препаратов. Есть достаточное количество антибиотиков, месячный запас жаропонижающих средств.

Районная поликлиника, врачебные амбулатории, фельдшерские пункты в сельской местности продолжают работать в штатном режиме.

Все узкие специалисты в районной больнице ведут прием с 8.00 до 17.00, в субботу – с 8.00 до 14.00. А травматологический пункт функционирует в режиме 24/7.

Аида Жумекенова

Глубоковский район