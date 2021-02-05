Вынужденная необходимость

В торговых точках Восточного Казахстана игнорируют масочный режим. Переломить негативную тенденцию и остановить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может только дисциплина и личная ответственность людей. Поэтому контроль за соблюдением ограничительных мер, установленных санитарным врачом, является необходимостью.

За минувший день в Усть-Каменогорске было выявлено 9 фактов нарушения масочного режима у продавцов непродовольственных и продовольственных магазинов.

В торговых домах, общественном транспорте и на рынках Семея зарегистрировано 19 нарушений масочного режима. Также составлено 12 протоколов на сумму 525 060 тенге. Взыскано штрафов на сумму 393 795 тенге.

В Риддере выявлено одно нарушение: продавец обслуживал покупателей без маски. Наложен штраф на сумму 43 755 тенге.

В городе Курчатове на объектах предпринимательской деятельности зарегистрировали два нарушения.

В Глубоковском районе на сумму 43 755 тенге оштрафована жительница. В Шемонаихинском районе к административной ответственности привлечены два человека, которые находились в магазине без медицинской маски.