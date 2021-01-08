Происшествия

Вынес из огня

08.01.2021
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Житель Семея спас соседа во время пожара в жилом доме. 

Возгорание произошло в кухне одного из домов по улице Байсалыкова. До прибытия огнеборцев Александр Мухамедшин вынес из горящего дома соседа, который находился без сознания. 

Медицинские работники провели реанимационные мероприятия в карете скорой помощи. Затем пострадавшего доставили в больницу и госпитализировали в отделение реанимации с различными термическими ожогами.  

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили на кухне за отопительной печью, под обрушившимся потолочным перекрытием, обгоревший труп мужчины. Как выяснилось, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. 

– Пик пожаров и гибели людей в них приходится, как правило, при понижении температуры воздуха, – пояснили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Статистика свидетельствует, что количество загораний в отопительный период увеличивается из-за неосторожного обращения с огнём, печного отопления и при использовании электрооборудования. Нередко жертвами огня в таких случаях становятся граждане, злоупотребляющие спиртным и ведущие асоциальный образ жизни. 

Татьяна Кравченко 

Фото пресс-службы ДЧС ВКО 

08.01.2021
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