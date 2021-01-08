Вынес из огня

Житель Семея спас соседа во время пожара в жилом доме.

Возгорание произошло в кухне одного из домов по улице Байсалыкова. До прибытия огнеборцев Александр Мухамедшин вынес из горящего дома соседа, который находился без сознания.

Медицинские работники провели реанимационные мероприятия в карете скорой помощи. Затем пострадавшего доставили в больницу и госпитализировали в отделение реанимации с различными термическими ожогами.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили на кухне за отопительной печью, под обрушившимся потолочным перекрытием, обгоревший труп мужчины. Как выяснилось, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

– Пик пожаров и гибели людей в них приходится, как правило, при понижении температуры воздуха, – пояснили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Статистика свидетельствует, что количество загораний в отопительный период увеличивается из-за неосторожного обращения с огнём, печного отопления и при использовании электрооборудования. Нередко жертвами огня в таких случаях становятся граждане, злоупотребляющие спиртным и ведущие асоциальный образ жизни.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДЧС ВКО