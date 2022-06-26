Выйти на траекторию эффективного развития

В рамках рабочей поездки по Восточно-Казахстанской области министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев посетил ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» (ОХМК) в Глубоковском районе.

Аким ВКО Даниал Ахметов отметил, что благодаря мерам государственной поддержки Восточно-Казахстанская область уверенно демонстрирует положительные результаты развития агропромышленного комплекса.

– В числе успешных хозяйств региона следует выделить ТОО «Опытное хозяйство масличных культур», – подчеркнул глава региона. – За короткий срок здесь выполнен большой объём работы по внедрению современных технологий.

По информации руководителя хозяйства Фарида Абитаева, их предприятие имеет статус элитно-семеноводческого и является оригинатором гибридов подсолнечника, сортов сои и яровой пшеницы, репродуктором голштино-фризской породы коров. В сферу деятельности предприятия также входят селекция, производство и репродукция семян, коммерческое семеноводство сортов озимой пшеницы, пивоваренного ячменя, гороха, многолетних трав, переработка сельскохозяйственной продукции, апробация научных исследований и внедрение завершённых научных разработок в производство.

Глава ТОО презентовал министру учебный центр, выставку селекционных достижений, молочно-товарную ферму на 1200 голов и строящийся жилой комплекс для сотрудников предприятия.

– Жилой комплекс будет состоять из шести двухэтажных многоквартирных домов, – рассказал Фарид Абитаев. – Площадь одной квартиры – 78,3 м2, общая площадь всех квартир составляет 3758,4 м2. Один дом уже сдан в эксплуатацию и заселён.

По его словам реализация этого проекта позволит положительно решать кадровые вопросы предприятия. Если предложить хорошие, комфортные условия потенциальным работникам, то, по его мнению, молодые специалисты и рабочие с удовольствием пойдут к ним работать.

В ходе визита министра сельского хозяйства в ТОО «ОХМК» состоялась встреча с местными сельхозтоваропроизводителями. Она проходила на импровизированной площадке, рядом с полями злаковых культур.

Ербол Карашукеев сообщил, что в соответствии с поручением Главы государства проводится работа по реформированию государственной поддержки АПК.

– Рассматривается ряд вопросов. В их числе – отмена субсидий, кроме инвестиционных, в пользу льготного кредитования, – проинформировал министр. – Эти вопросы прорабатываются рабочей комиссией, в состав которой также вошли сами предприниматели.

Сельхозтоваропроизводители региона обозначили ряд проблемных вопросов, с которыми столкнулись в последнее время. Фермеры поделились своими идеями и предложениями, которые должны помочь отрасли выйти на траекторию эффективного развития и внести свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Министр заверил фермеров, что все предложения будут тщательным образом рассмотрены, а проблемные вопросы, требующие оперативного вмешательства, доведут до членов Правительства.

Ерик Абитов

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Глубоковский район