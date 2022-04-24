Выиграет сильнейший

Клубный чемпионат Азии по волейболу среди женщин пройдёт в Семее.

Чемпионат Азии среди клубных женских команд по волейболу будет проходить в многофункциональном культурно-спортивном комплексе микрорайона Карагайлы с 24 по 30 апреля. Вход свободный.

За титул лучшего сразятся шесть ведущих женских волейбольных клубов Азии из Японии, Таиланда, Кыргызстана, Ирана и Казахстана. Честь нашей страны на чемпионате будут защищать волейболистки из клуба «Алтай» (Усть-Каменогорск) и «Куаныш» (СКО).

– По окончании первого раунда две топовые команды сразятся за чемпионский титул. Обладатели третьего и четвёртого мест поборются за бронзовую медаль, – сообщает Азиатская конфедерация спорта.

Напомним, действующим чемпионом Азии по волейболу является восточноказахстанский клуб «Алтай». Этот титул команда под руководством Марко Гршича завоевала в прошлом году, одержав победу в финале над тайскими волейболистками из клуба Nakhon Ratchasima со счётом 3:0.

Гульжан Естаева