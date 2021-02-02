Выход из тупика 

В Усть-Каменогорске больше 400 работников завода, который выпускает оборудование для металлургов и шахтёров, последний раз получали заработную плату в ноябре прошлого года. Эту проблему обсудили в ходе онлайн-пресс-конференции представители заинтересованных государственных органов и руководство предприятия.

Предприятие АО «Востокмашзавод» работает уже более 60 лет. Последнее десятилетие завод находился под руководством национальной компании «Қазақстан темiр жолы». В это время был открыт цех № 10 по производству крупногабаритного литья для железной дороги. Но, к сожалению, запустить завод на полную мощность так и не удалось. Кроме того, как отметил исполняющий обязанности директора АО «Востокмашзавод» Канат Калиев, в это время накопилось множество проблем – не проводился капитальный ремонт зданий и сооружений, из строя выбыло практически 80 процентов оборудования, упала производительность завода.

– Оборудование морально и физически устарело. Образовался дефицит заказов. В соответствии с заявками завод мог работать в одну неполную смену, загруженностью до 70 процентов. Последние годы накапливались убытки до миллиарда тенге в год. Зарплаты тоже выплачивали с опозданием до месяца, – рассказал Канат Калиев.

Сегодня завод находится в сложном финансовом положении: расчётные счета арестованы, накопилась высокая кредиторская задолженность.

С начала текущего года предприятие работает в режиме простоя: 220 работников с оплатой 50 процентов от четырёхдневной рабочей недели.

По состоянию на 29 января завод имеет задолженность по заработной плате перед 420 работниками за декабрь прошлого года в сумме 48 млн тенге. Также не произведены пенсионные, социальные отчисления, взносы в Фонд социального медицинского страхования. Налоговая задолженность с 2016 года составляет более 500 млн тенге.

По словам руководителя Управления государственной инспекции труда Бакытбека Кизатова, в прошлом году проблемные вопросы предприятия были рассмотрены на восьми заседаниях областной трёхсторонней комиссии.

8 января текущего года ТОО «ВМЗ инвест» выкупило основной пакет акций АО «Востокмашзавод».

19 января проведено совещание с руководством предприятия, представителями профсоюзных организаций, акимата Усть-Каменогорска, Департамента государственных доходов и учредителей акционерного общества – НК «КТЖ» и ТОО «ВМЗ инвест». В ходе встречи рассмотрены вопросы текущего состояния производственной деятельности предприятия и перспективы развития.

– От нового собственника было предоставлено письмо с перспективными планами развития предприятия. Первоочередная задача – оказать заводу финансовую помощь в погашении задолженности по заработной плате, – сообщил заместитель руководителя Управления предпринимательства Сергей Золоторевич. – Кроме того, планируется частично погасить кредиторскую задолженность в рамках выделенного бюджета. При этом основные денежные средства «ВМЗ инвест» будут направлены на инвестиционные цели завода для запуска цеха № 10 по выпуску крупного вагонного литья, а также параллельно на перспективу восстановления производства шарошечных долот, чтобы обеспечить финансовую и социальную стабильность в будущем.

Погасить задолженность по заработной плате планируют до 10 февраля. При этом Канат Калиев подчеркнул, что завод закрываться не будет, сокращения работников также не ожидается.

– Перед новым собственником завода стоят большие задачи. Будет рассмотрен ассортимент завода, его мощности, проведён ремонт и запуск существующего производства. Скоро на завод приедет немецкая компания, которая проведёт техническую консультацию. Первую партию продукции цеха № 10 планируется выпустить до августа этого года, – сказал и. о. директора АО «Востокмашзавод».

В текущий сложный период деятельности завода руководство области, в рамках своей компетенции, оказывает и будет оказывать поддержку для обретения АО «Востокмашзавод» финансовой устойчивости. Заместитель акима области Шакарым Буктугутов планирует встретиться с инвесторами «ВМЗ инвест», чтобы обсудить имеющиеся вопросы.

Дарья Антон

Фото из открытых источников