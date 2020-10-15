Выгодные предложения 

Семейчане, нуждающиеся в собственном жилье, имеют возможность воспользоваться выгодными программами ипотечного кредитования.

Претендовать на льготный кредит в рамках проекта «Шанырак» от «Жилстройсбербанка» могут семейчане, состоящие на учете с 1986 по 2017 год. Клиенту банка требуется 10 процентов первоначального взноса под 5 процентов годовых. На сегодняшний день зарегистрировано 45 заявок, двое заявителей уже получили квартиры по данной программе.

– Одно из основных условий – приобретение жилья на первичном рынке, – рассказала заместитель начальника отдела по работе с клиентами «Жилстройсбербанка» Алуа Толеумухаметова. – Сейчас у нас согласовывается четыре объекта в районе Карагайлы, которые будут реализованы в рамках программы «Нұрлы жер». Объект будет запущен в ноябре-декабре. Стоимость 1 кв. м составляла 140 тыс. тенге. Цена за квартиры, реализация которых только предстоит, будет повышена до 160 тыс. за 1 кв. м. Основное условие – подтверждение клиентом платёжеспособности, он в обязательном порядке должен работать.

Продолжается реализация программы «Бақытты отбасы», которая рассчитана на неполные и многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. На сегодняшний день в рамках данной программы квартиры уже получили 20 многодетных семей, 53 неполные семьи и 22 семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

– Условия программы очень выгодные: 2 процента годовых, первоначальный взнос составляет 10 процентов и срок до 20 лет. Работа по выдаче квартир нуждающимся семьям в рамках данной программы продолжится и в следующем году, – отметила специалист банка АяжанМаратова.

Флора Левина

Семей