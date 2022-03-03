Выгодные покупки

В минувшие выходные жители Шемонаихинского района смогли купить свежие, качественные продукты по ценам ниже рыночных на традиционной ярмарке выходного дня.

Как сообщили в Шемонаихинском районном акимате, подобные ярмарки проводятся в целях регулирования уровня цен на социально значимые продукты. Покупателям предлагают мясные, молочные, хлебобулочные, кондитерские изделия, рыбу, крупы, овощи, растительное масло, макаронные изделия, домашние соленья, конфеты, мёд, варенье, промышленные товары.

Большие очереди, как правило, выстраиваются у палаток верх-убинских предпринимателей. Обычно они привозят на ярмарку мясо птицы, рыбу в ассортименте и, конечно же, известные далеко за пределами Шемонаихинского района сыры сулугуни и адыгейский.

Крестьянское хозяйство «Камышинское» помимо мяса реализует полуфабрикаты – пельмени, манты, тефтели, котлеты, а также хлебобулочные изделия и крупы.

Первомайский округ на ярмарке традиционно реализует подсолнечное масло. ТОО «Иртыш Танур плюс» привозит картофель, выращиванием которого предприятие занимается уже много лет.

Кроме того, жители района на этой ярмарке смогли приобрести постельное бельё, полотенца, рукавицы, рабочую одежду – изделия собственного производства ТОО «УПП ОО КОС».

В целом за ярмарочные дни реализовано 1570 кг говядины, 800 кг свинины, 320 кг конины, 160 кг баранины, 120 кг мяса птицы, 290 кг колбас и копчёностей, 118 кг молочной продукции, 300 кг подсолнечного масла, 40 кг рыбы, 200 кг овощей, 150 кг круп и 30 кг мёда.

– Вся продукция, прежде чем появиться на прилавках, проходит ветеринарный контроль, поэтому и качество товаров на высоте. Особое внимание на подобных мероприятиях уделяется соблюдению всех санитарно-эпидемиологических норм, – отметили в акимате Шемонаихинского района. – Ярмарки очень популярны у горожан. Они привлекают невысокими ценами на качественные и экологичные продукты питания, а также товары первой необходимости.

Дарья Антон

Шемонаихинский район