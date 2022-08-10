Выдающийся сын своего народа

В научной библиотеке Восточно-Казахстанского университета действует выставка-презентация, посвящённая 177-летию со дня рождения Абая Кунанбайулы.

10 августа – день рождения нашего выдающегося земляка Абая Кунанбайулы. Два года назад эта дата была внесена в календарь как День Абая. В преддверии праздника в научной библиотеке вуза организовали книжную выставку.

На выставке «Дана халықтың дара Абайы» читатели могут познакомиться с поэтическим и философским наследием великого поэта и просветителя, с работами исследователей его творчества. Не менее интересны литературно-художественный журнал «Абай» и первое издание романа Мухтара Ауэзова «Абай», изданного в 1942 году в Алма-Ате (ныне Алматы).

Также здесь представлено множество трудов известных абаеведов: Каюма Мухамедханова, Мекемтаса Мырзахметулы, Николая Анастасьева, Айжан Картаевой.

Нельзя оставить без внимания и монографию ректора ВКУ им. С. Аманжолова, кандидата юридических наук Мухтара Толегена «Абайдың құқықтық көзқарастары және «Қарамола ережесі», изданную в прошлом году. Она посвящена своду законов, в разработке которого участвовал Абай

Кунанбайулы.

– Первый правовой документ, по праву сенсационная находка, «Кодекс для простых казахов» был принят на съезде в местности Карамола в 1885 году. На этом съезде Абая выбрали как «тобе би», то есть главным судьёй. Составляя закон, мыслитель и поэт выступил как демократ, предложив множество нововведений, призванных облегчить жизнь простолюдинов (закон против преступлений на казахской земле, расширенные права человека и т. д.), – отметила главный библиотекарь научной библиотеки университета Любовь Ершова. – Ни в архивах, ни в библиотеках по всему Казахстану этот документ никогда не хранился. В фондах музея Абая была только машинописная копия на кириллице, которую в 1959 году сделал сотрудник академии наук КазССР К. Кантарбайулы. Оригинал же документа отпечатан арабской графикой в типографии Казанского Императорского университета в 1886 году по приказу военного губернатора Семипалатинска.

По её словам, вклад Абая Кунанбайулы в развитие культуры и общности казахского народа сложно переоценить, а его произведения стали классикой казахской и мировой литературы.

– Поэт, философ, просветитель и общественный деятель Абай Кунанбайулы – это одна из выдающихся личностей Казахстана. Абай, утверждая, что «поэзия – властитель языка…», сам был повелителем поэзии, «сыном не только отца, своего народа, но и всего человечества», – заключила Любовь Ершова.

Гульжан Естаева

Фото научной библиотеки ВКУ им. С. Аманжолова