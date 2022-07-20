Выбраться из долговой ямы

Заключением мировых соглашений по поэтапному погашению долгов членов сельских кредитных товариществ предложил решить многолетнюю проблему Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов. Уже около 300 предпринимателей Усть-Каменогорска и Семея сумели погасить долги и вновь свободно заняться предпринимательской деятельностью.

Как сообщает пресс-служба Палаты предпринимателей ВКО, ещё в мае бизнес-омбудсмену Казахстана Рустаму Журсунову рассказали об этой давней проблеме многолетней задолженности членов сельских кредитных товариществ. Став заложниками обстоятельств, предприниматели остались у разбитого корыта: их счета арестовали, а их личную свободу значительно ограничили. И пути решения проблемы за девять лет так и не были найдены.

Именно столько времени прошло с того момента, как жители Восточно-Казахстанской области, вступившие в кредитные товарищества (КТ) и набравшие кредиты под солидарную ответственность, столкнулись с проблемой невыплаты займов их сотоварищами, которая негативно отразилась на их трудовой и предпринимательской деятельности. Войдя в число созаёмщиков, некоторые из них стали жертвами обстоятельств, неся полную ответственность за своих партнёров по кредитному товариществу.

Дело в том, что, по условиям работы подобных финансовых институтов, обременение на выплату долгов перекладывается на плечи всех созаёмщиков, независимо от того, выплатили они свой собственный кредит или нет. То есть, по сути, добросовестные заёмщики превратились в многомиллионных должников перед государством.

И в течение ряда лет никто из них не мог продолжить свою предпринимательскую деятельность, поскольку судебные исполнители наложили арест на их счета, им запретили регистрацию в органах государственных доходов, им не выдавали кредиты в банках, их не выпускали за пределы страны и даже запрещали совершать любые нотариальные сделки. Об этом бизнес-омбудсмену в ходе личного приёма в Усть-Каменогорске рассказал член Регионального совета Палаты предпринимателей ВКО Азамат Бигалиев.

– Ситуация для предпринимателей патовая. В своё время им эти деньги «впихивали» чуть ли не на остановке, а теперь обложили арестами и даже не дают возможности заработать деньги и вернуть свой долг, – сделал вывод Рустам Журсунов.

Чтобы разобраться в сути вопроса, бизнес-омбудсмен встретился с акимом и прокурором Восточно-Казахстанской области. Кроме того, Палате предпринимателей ВКО совместно с СПК «Ертіс» рекомендовано проработать вопрос о реструктуризации долгов или увеличении сроков исполнения обязательств членов кредитных товариществ в части погашения кредиторской задолженности. При этом, по настоянию Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана, все аресты счетов и запреты необходимо снять, чтобы люди имели возможность заняться предпринимательской деятельностью и начать зарабатывать.

«14 июня в прокуратуре ВКО с участием СПК принято решение о рассмотрении вопроса применения медиативных процедур в рамках исполнительного производства. Начата работа по точечной отработке каждого заёмщика. Согласно списку, представленному СПК, в области 1720 заёмщиков, которые не исполнили свои обязательства. До 29 июня списки будут отработаны на предмет платёжеспособности и благонадёжности. После отработки списка будет начата процедура применения медиативных процедур», – сообщил на своем официальном аккаунте на Facebook Рустам Журсунов.

Спустя месяц на заседании Экспертного совета прокуратуры области по вопросам защиты прав предпринимателей принято решение, что АО «СПК «Ертіс» совместно с Палатой предпринимателей ВКО будут продолжать работу с кредитными товариществами и их участниками по возврату кредитных средств. При этом руководству СПК «Ертіс» выданы рекомендации заключить мировые соглашения с теми участниками кредитных товариществ, кто в своё время полностью погасил собственный кредит. Кроме того, по итогам заседания Экспертного совета прокуратуры области по вопросам защиты прав предпринимателей, управлению по защите общественных интересов прокуратуры области совместно с Региональной палатой частных судебных исполнителей ВКО поручено провести ревизию всех исполнительных производств, а также проработать вопрос возможности снятия обременений с добросовестных участников в рамках заключенных мировых соглашений.

«Рад сообщить вам хорошую новость! Мы провели мониторинг, и в настоящее время уже свыше 200 заёмщиков полностью погасили задолженность. В этой связи хочу поблагодарить акима и прокурора области за оказанное содействие в решении проблем предпринимателей», – поделился в социальных сетях Рустам Журсунов.

Если вы или ваши близкие столкнулись с подобными проблемами, за подробной консультацией можно обратиться непосредственно в Палату предпринимателей или СПК.

Екатерина Гуляева