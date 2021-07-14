Выбрали село и не жалеют

Семья Жакуповых проживает в селе Бурабай. Среди односельчан они заслужили уважение и репутацию людей трудолюбивых и рачительных. Благодаря финансовой поддержке укрупнили хозяйство, и работы прибавилось.

Увеличить поголовье на собственном подворье у Жакуповых долго не получалось. Вырученные за выращенный скот средства закрывали лишь часть потребностей. Поэтому на семейном совете было решено оформить кредит для покупки скота.

Сказано – сделано. Кайникамал Жакупова, не имеющая постоянной работы, обратилась в кредитное ТОО «Сарытау», которое представляет в Курчумском районе интересы АО «Аграрная кредитная корпорация Казахстана». Бизнес-проект жительницы Бурабая был одобрен, и в результате она как хозяйка вновь открытого ИП «Жакупова» получила кредит в сумме 3 млн 600 тыс. тенге.

Закупать на эту сумму дорогой элитный скот, да еще за тридевять земель, было бы нерационально, и семья приняла более простое решение – приобрела 10 нетелей в возрасте 2,5 года в своей округе. С началом лета отправили их на джайляу. К этому времени большая часть стада уже принесла приплод.

– Поголовье скота выросло, и наши старые постройки для него будут тесны, – рассказывает новоиспечённый предприниматель. – Поэтому мы строим новую просторную ферму, уже и стены подняли.

Увидеть их довелось в ходе подготовки этого материала. Примечательно, что выложены стены из плоского горного камня древним способом, передаваемым из поколения в поколение. Кстати, умением выкладывать стены камнями-кирпичами владеют далеко не все, тут нужно обладать целым рядом специальных навыков. Стены у таких мастеров необыкновенно прочны и простоят не один десяток лет.

Помощницей Кайникамал в заботах о бурёнках является ее дочь Макпал. Она выбрала профессию ветврача и сейчас получает знания в сельскохозяйственном колледже. Глава семейства Даулет много лет трудится сельским ветеринаром, поэтому со здоровьем приобретённого скота возникнуть проблем не должно.

…Рядом с домом Жакуповых шумит река, качают зелёной кроной деревья, словом, благодать, да и только. О том, чтобы променять её на городскую жизнь, семья никогда не задумывалась: прикипели душой и сердцем к родной стороне.

– Многие наши земляки уехали в поисках лучшей жизни, – говорит наша героиня. – Особенно много потерял Бурабай в 2001 году, после затопления. Многие, получив денежную компенсацию за нанесённый стихией ущерб, уехали в город. Кто-то разобрал по кирпичикам, брёвнышкам прежние дома, хозпостройки и вывез с собой. Что ж, каждый делает свой выбор, свой мы также сделали, будем жить в селе.

Наша встреча пришлась на время, когда село ожидают первые прямые выборы акима сельского округа. Поэтому не мог остаться незаданным вопрос о главных качествах, которыми должен обладать новый сельский глава. По мнению собеседницы, этот человек должен быть близок к народу, жить его чаяниями, быть честным и решительным. Поддержала это мнение и дочь нашей героини Макпал.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район