В некоторых странах голосование началось раньше, чем в Казахстане

Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов стартовали в Казахстане.

В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек.

В связи с разницей во временных поясах в некоторых странах голосование началось раньше, чем в Казахстане. При загранучреждениях РК в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.



В 05:00 часов по времени Астаны (в 07:00 по местному времени) на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК начали работать избирательные участки, образованные при посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике в городе Пекине и генеральных консульствах РК в городах Шанхай и Гонконг. Также казахстанцы уже начали голосовать в Корее.