В регионе эксперты обсудили особенности и значение парламентских выборов в Мажилис, которые пройдут в 2021 году. В работе круглого стола приняли участие известные казахстанские политологи, региональные общественные деятели, лидеры общественного мнения, учёные.

Модератором встречи выступил политолог, кандидат политических наук Ерлан Саиров. В ходе своего доклада он отметил, что год назад в Казахстане создан Национальный совет общественного доверия, в рамках которого по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева разработан и реализован первый пакет политических реформ.

– Были привнесены изменения в семь законодательных актов РК – принят качественно новый закон о митингах, впервые в парламентской практике страны 30-процентная квота для женщин и молодёжи в партийных списках, поправки в Закон о Парламенте по части термина «парламентская оппозиция». Все эти шаги говорят о том, что в нашей стране идут постепенные эволюционные политические изменения. Мы можем констатировать, что Казахстан является стабильным государством в нестабильном мире, и должны использовать парламентские выборы для эволюционного развития, поступательного прогресса, – сказал политолог.

Эксперты отметили, что созданная квота является эффективным механизмом для вовлечения женщин и молодёжи в работу Парламента и местных представительных органов, что будет способствовать активному участию в общественно-политических процессах новых людей с обновлёнными идеями, иными мнениями.

Кроме того, предстоящие выборы в Парламент впервые пройдут по партийным спискам, что активизирует деятельность политических партий, позволит укрепить политическую систему страны.

– У всех политических партий было время на подготовку к участию в предстоящей избирательной кампании, работу предвыборной платформы, совершенствование партийной инфраструктуры. Сейчас мы видим, как активизировались партии на местах – проводятся встречи, обсуждаются актуальные темы, появились новые лидеры. С начала агитационного периода ожидаем предвыборную гонку. И очень важно, чтобы всё это проходило в правовом поле с соблюдением добропорядочности и честности, – сказала секретарь маслихата района Алтай Лариса Гречушникова.

По её словам, сейчас кандидаты составляют график своей работы – онлайн-встречи, прямые эфиры, встречи с населением. Кроме того, проводится обучение всех членов избирательной комиссии. На избирательных участках активно обучают наблюдателей.

– Выдвинуты и зарегистрированы по партийным спискам большое количество кандидатов от партий «Народная партия Казахстана», «Адал», «Nur Otan». По итогу выборов мы ожидаем большого притока молодых сил, которые будут трудиться на благо общества. Людям нужны стабильность, мир и согласие, – отметила Лариса Гречушникова.

По мнению политологов, выборный процесс в данном событии играет важную роль, ведь от этого зависит жизнь всей страны на последующие пять лет.

– За последние несколько лет в обществе повысилась политическая активность. Мы воплощаем концепцию «слышащего государства». Реформы, проведённые на политической арене, а именно законы о митингах, о политических партиях, были внесены по запросу общества. Поэтому сейчас самое главное – чтобы пришли политики-реалисты, которые имеют ресурсы, пошаговый план, те, кто может вывести страну из кризиса, – подчеркнул политолог Казбек Майгельдинов.

В целом, как отметили участники круглого стола, выборы в Мажилис должны стать предпосылкой к успешному развитию политической системы в Казахстане, а новые правовые нормы повысят роль гражданского общества, помогут реализовать концепцию «слышащего государства», позволят расширить альтернативные взгляды и ответственность, укрепят плюрализм мнений. Всё это даст возможность избежать тех негативных событий, которые сейчас происходят в соседних государствах, а значит, в Казахстане утвердятся стабильность и согласие.

Дарья Антон