Выбор, определивший будущее страны

В Казахстане завершились внеочередные выборы Президента РК. Восточноказахстанцы приняли активное участие в голосовании.

В этот важный для страны день настроение у восточноказахстанцев было приподнятое. «Разве можно иначе? Ведь это праздник!» – отмечали они.

К процессу голосования жители региона подошли со всей ответственностью, во многом став образцом единства и патриотизма.

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ

В Усть-Каменогорске на избирательном участке № 9 свой голос за кандидата в Президенты РК отдал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Глава региона отметил, что это ещё одна значимая дата в истории Независимого Казахстана.

– Приятно видеть, что люди уверены в своём выборе и готовы активно проявлять свою гражданскую позицию ради стабильности и мира в стране, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Сегодня в Восточно-Казахстанской области работают 549 избирательных комиссий. В их состав входит 3,5 тысячи человек. Свою миссию также выполняют и независимые наблюдатели, и я убеждён, что вместе мы сделаем правильный выбор и будем дальше идти по пути динамичного развития, роста экономики и социального благополучия казахстанцев.

ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ

В числе первых в областном центре проголосовал личный состав воинских частей Регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии.

Многие солдаты впервые участвовали в выборах, так как им по 18-19 лет. Для них это был очень волнительный и ответственный момент.

Первыми свой выбор сделали Командующий региональным командованием «Шығыс» НГ РК генерал-майор Рустем Акбалин и солдат срочной службы 2-й роты оперативного назначения рядовой Сұлтан Асаубаев. Он был призван из Уральска.

Всего по Региональному командованию «Шығыс» функционировало шесть участков для голосования, где проголосовали не только военнослужащие срочной службы, но и офицеры и сержанты. К слову, на днях в воинскую часть 5518 Усть-Каменогорска прибыло молодое пополнение. Новобранцы также отдали свои голоса на избирательном участке на территории воинской части.

МОЛОДЁЖЬ – В ПЕРВЫХ РЯДАХ

«Каждый голос важен, ведь он за стабильное будущее Республики Казахстан», – считает молодёжь Восточно-Казахстанской области.

С раннего утра на избирательные участки областного центра приходили сотни жителей города, чтобы проявить свою гражданскую позицию. В их числе – активные молодые устькаменогорцы. После процедуры голосования им вручили памятные сувениры в честь первого гражданского волеизъявления.

У студента Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа Мади Кудайбергенева день выборов Президента Республики Казахстан совпал с днём рождения. В будущем он намерен стать учителем и трудиться во благо развития и процветания нашего государства.

– Да, у меня сегодня день рождения, и я впервые пришёл на выборы, – поделился юноша. – Считаю, что каждый гражданин должен проголосовать за будущее своей страны.

18-летняя студентка второго курса Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа имени Абая Айсулу Асылбекова на свой избирательный участок пришла одной из первых.

– В выборах участвую впервые, для меня это большая честь, – сказала Айсулу. – Голосую за достижение поставленных целей и за своё светлое будущее. Для студентов, которые впервые участвуют в голосовании, подготовили сюрпризы. Очень приятно получать такие подарки. Этот день запомнится навсегда.

В числе тех, кто впервые принимал участие в выборах, – 18-летняя дочь олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой. Своё конституционное право Анастасия реализовала в Турции.

– Это первые выборы для моей дочери, но так получилось, что она находится на сборах в Турции, и свой голос отдаст именно там, – отметила легкоатлетка. – Сегодня важный день для всех казахстанцев, и мы должны проявить свою гражданскую активность, сплотиться и сделать свой выбор, чтобы наша страна жила мирно, стабильно, процветала, развивалась.

ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА

Для Анастасии Павловны Светочевой 20 ноября стало дважды знаменательной датой. Ветеран отметила 100-летний юбилей. И в этот же день смогла принять участие в выборах Президента РК.

Анастасия Светочева – кавалер ордена Отечественной войны I степени. В мае 1942 года была призвана в ряды Советской Армии Октябрьским военкоматом. Служила в 26-м отдельном Краснознамённом полку связи в Ленинграде. Принимала участие в боях за оборону и прорыв блокады Ленинграда. После войны вернулась в родной Восточный Казахстан.

Голосование для Анастасии Павловны организовали прямо на дому. Ветеран заполнила и опустила бюллетень в урну.

– Я считаю, это важно для каждого из нас, – сказала Анастасия Павловна. – Мы живём в этой стране. Это наш общий дом. И мы все за него отвечаем. Казахстан многого добился и ещё добьётся. Я верю, что всё будет ещё лучше. Верю в Казахстан!

Кавалер ордена Отечественной войны II степени, участник операции «Багратион», герой штурма Кёнигсберга, ветеран пограничной службы, полковник МВД в отставке Курмат Рахимович Рахимов придаёт участию в выборах важное значение. Он считает, что гражданские свободы и избирательное право – прямое продолжение Великой Победы, которую он и его товарищи одержали очень высокой ценой.

– Мы ведь и за это воевали. Чтобы самим строить свою страну. Чтобы жить в справедливом обществе и иметь права. А если не участвовать в судьбе общества, если не интересоваться страной, в которой живешь, – зачем тогда было воевать? – задаётся вопросом ветеран.

Ветеран Великой Отечественной войны из района Алтай Василий Григорьевич Рудомётов считает участие в выборах гражданским долгом.

Василий Рудомётов всегда принимает активное участие в голосовании. Как он считает, выборы – важное политическое событие. Каждый голос – возможность выразить своё мнение и определить судьбу страны. Урну для голосования доставили ветерану на дом.

– Сегодня мы все живём в Казахстане дружно и в согласии, над нами мирное небо, – подчеркнул Василий Рудомётов. – Пусть мы, ветераны, останемся единственными участниками и свидетелями тяжёлых событий прошлого, а вы лишь читайте о них. Цените и берегите мирное время.

За участие в боевых действиях Василий Григорьевич награждён орденами Отечественной войны

II степени, Красной Звезды и орденом Жукова, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией», юбилейными наградами. Также имеет благодарность от И. В. Сталина за преодоление горных хребтов Хингана.

ВАЖНО БЫТЬ СОПРИЧАСТНЫМ

Активное участие в выборах Президента РК принимали представители общественности и этнокультурных объединений Восточно-Казахстанской области.

Заместитель председателя Совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области Алдияр Аубакиров в числе первых прибыл на избирательный участок для голосования. По его словам, участие в выборах – это отличная возможность для казахстанцев внести свою лепту в развитие страны.

– Считаю, что каждый должен сделать свой выбор, – сказал Алдияр Аубакиров. – Какой наша страна будет в будущем – напрямую зависит от нас, казахстанцев, от голоса каждого. На нас лежит огромная ответственность перед будущими поколениями.

Свою гражданскую позицию проявила председатель украинского этнокультурного объединения областного Дома дружбы – центра общественного согласия Ярослава Волкович, проголосовав на избирательном участке № 77.

– Казахстанская земля объединила в одну семью десятки этносов, которые живут в мире, дружбе и согласии, – отметила Ярослава Волкович. – Считаю, что каждому необходимо быть причастным к судьбе своей страны. Ведь мы голосуем за будущее наших детей и внуков.

«НА НАС РАВНЯЮТСЯ ДЕТИ»

На выборы Президента Республики Казахстан приходили люди разных профессий. Но особенно ценно, когда голосовать идут педагоги. Ведь именно на них равняется подрастающее поколение.

Хореограф из Усть-Каменогорска Дарья Богатырёва осознанно и ответственно подходит к этому вопросу. Заслуженный руководитель одного из престижных танцевальных коллективов Восточно-Казахстанской области понимает, что это решение влияет не только на исход процедуры голосования, но и на формирование взглядов её маленьких учеников.

– Так как я гражданка Республики Казахстан, для меня очень важно отдать свой голос, сделать выбор, совершить что-то значимое для своей страны. Считаю, это долг каждого, – говорит педагог. – Я работаю педагогом-хореографом, тренирую детей. Любой учитель должен подавать достойный пример своим ученикам. Поэтому участвую в выборах, показывая, что мне небезразлична судьба моей страны. Всё в наших руках. И в руках молодёжи.

Солидарен с Дарьей и житель областного центра Ермек Тютенов. Он уже более десяти лет трудится тренером по шахматному спорту, а также возглавляет творческий клуб юных музыкантов и поэтов ВКО. Его ученики не раз становились победителями не только областных шахматных турниров, но и соревнований за пределами региона.

– Моя личная позиция относительно выборов: это действительно значимое событие в жизни каждого казахстанца, – считает Ермек Тютенов. – Это возможность выразить свою точку зрения. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. А значит должен выполнить свой гражданский долг и внести вклад в будущее страны.

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

В день голосования на избирательные участки восточноказахстанцы приходили целыми семьями. Представители разных поколений отмечали исключительную важность выборов Президента РК.

Не осталась в стороне от значимого политического события семья Виктора и Алии Карпенко из района Алтай. Они в числе первых пришли реализовать своё конституционное право и отдать голос за одного из кандидатов.

– Специально проснулись пораньше, чтобы отправиться на выборы, – подчеркнул Виктор Карпенко. – Это наш гражданский долг – проголосовать за будущее Казахстана, за будущее наших детей.

Вместе с родителями на избирательные участки приходили и малыши. Конечно, они ещё не могут принять участие в избирательном процессе, но это отличная возможность зарождения в семье новой традиции – совместного участия в важных для каждого казахстанца событиях.

Также своим конституционным правом воспользовались молодые мамы и те, кто только готовится к появлению малыша. Выездное голосование прошло в Центре матери и ребёнка, на закрытом избирательном участке № 60.

– Сделала свой выбор в пользу будущего нашей страны, – поделилась одна из молодых мам, Кымбат Макатаева. – Потому что знаю – важен голос каждого казахстанца.

Молодожёны из областного центра, Жанибек и Мадина, необычно начали семейную жизнь – после регистрации брака они отправились на избирательный участок, чтобы принять участие в голосовании на выборах.

– Мы решили, что этот день – исторический для нашей страны, для нашей молодой семьи, – поделился Жанибек Ахметов. – Мы проголосовали за справедливое будущее.

ВАЖНО УЧАСТИЕ КАЖДОГО

Жители всех городов и районов Восточно-Казахстанской области активно участвовали в выборах, считая это своим гражданским долгом.

Как отметил ветеран труда из Шемонаихинского района Ерболат Кабдылканов, каждый уважающий себя и свою страну гражданин должен принимать участие в мероприятиях, которые касаются всей страны.

– Мы несём равную ответственность за стабильность и благополучие в стране, – считает Ерболат Кабдылканов. – Если тебе дорого то, чем ты живёшь, если любишь своих близких, если тебе небезразлична судьба детей и внуков, ты обязан участвовать в событиях, которые касаются каждого.

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСЕХ

Жители Восточно-Казахстанской области могли проголосовать на 537 избирательных участках, в том числе 32 были открыты в местах временного пребывания граждан.

Для тех, кто работает на производствах с непрерывным циклом, – металлургов, вахтовиков, а также для пациентов стационаров действовали временные избирательные участки.

В целом, комфортные условия были созданы для всех голосующих. Для людей с особыми потребностями работали 284 избирательных участка со специальным оборудованием.

Так, на избирательном участке № 78 в Усть-Каменогорске свой выбор сделали люди с особыми потребностями.

– Долг каждого гражданина Казахстана – участвовать в выборах, – отметил председатель ОО «Казахское общество слепых» Самат Раев. – Меня радует, что на избирательном участке созданы все условия, чтобы люди с особыми потребностями могли беспрепятственно реализовать свои конституционные права. Организованы специальные трафареты по системе Брайля, это очень удобно.

К вопросу здоровья голосующих отнеслись очень ответственно, на участках были организованы медицинские пункты. Здесь каждый желающий мог измерить артериальное давление, уровень сахара в крови, сатурацию.

ЗА ЧЕСТНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

За ходом голосования следили наблюдатели от общественных организаций, политических партий, доверенных лиц кандидатов в Президенты РК.

Наблюдатель Ерсултан Кенесбеков из Усть-Каменогорска стал одним из тех, кто в этот важный для страны день обеспечивал порядок, честность и прозрачность избирательного процесса на избирательном участке № 75.

– Главной задачей было следить за действиями людей, которые пришли на избирательные участки, не допускать нарушения порядка голосования и нарушений прав граждан, – пояснил наблюдатель.

Александра Исаева