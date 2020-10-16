Районный отдел культуры и центр досуга провели конкурс документальных роликов «Молодые и независимые».

Перед членами жюри стоял непростой выбор, так как достойных работ было представлено немало. В итоге Гран-при завоевала студентка ВКГУ им. С. Аманжолова, жительница села Кожохово Анель Киноятова. По единогласному мнению, ролик Анель был признан лучшим, автору вручили заслуженную награду.

– Наша молодёжь талантливая, активная, умеющая ставить перед собой цели и добиваться их, – говорит Анель Киноятова. – Себя я тоже отношу к таким людям. Не считаю правильным девиз: «Главное – не победа, а участие», поэтому выбираю свой путь. Если я иду на конкурс, моя цель – победить! А для этого надо быть трудолюбивым, упорным, а главное – честным как перед собой, так и перед людьми.

Руководитель Глубоковского отдела культуры Мейрамгали Дарменкулов отмечает основную задачу конкурса – донести до молодёжи, что активным участием в жизни района они могут изменить её к лучшему.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район