Выбирайте сами

Монетизация гарантированного социального пакета (ГСП) позволит родителям самостоятельно приобретать необходимые товары для детей.

Монетизация ГСП, предоставляемого детям из семей, получающих адресную социальную помощь, осуществлённая с 1 января 2023 года, позволит родителям самостоятельно выбирать необходимые товары в зависимости от индивидуальных потребностей детей. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Напомним, с января 2020 года детям в возрасте от одного года до шести лет из семей, являющихся получателями адресной социальной помощи (АСП), в качестве дополнительной меры социальной поддержки к назначаемой АСП предоставлялся гарантированный социальный пакет (ГСП) в виде наборов продуктов питания и бытовой химии.

В 2022 году средний размер АСП на каждого члена семьи, получающей соцпомощь, в том числе на каждого ребёнка, составлял 6 650 тенге. Стоимость дополнительно предоставляемого продуктово-бытового набора для детей из малообеспеченных семей была установлена на уровне 5 174 тенге.

При этом от получателей гарантированного соцпакета периодически поступали предложения о переводе ГСП из натурального вида в денежный формат, – отмечают в ведомстве.

С учётом пожеланий получателей гарантированного соцпакета принято решение о монетизации ГСП с 2023 года, сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Так, монетизация осуществлена путём установления дополнительной денежной выплаты на каждого ребёнка из числа получателей АСП в размере 1,5-месячного расчётного показателя на ежемесячной основе. Это позволит родителям самостоятельно выбирать необходимые товары в зависимости от индивидуальных потребностей детей.

Насима Халелова