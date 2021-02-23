Вузы против пробелов в знаниях

Университеты и колледжи Восточного Казахстана начинают сотрудничество со школами области для восполнения пробелов и повышения качества знаний учащихся.

Сегодня в вузах сконцентрирован огромный потенциал педагогов, студентов, научных, цифровых и библиотечных ресурсов. Всё это может помочь в реализации цели, поставленной Министерством образования и науки РК, – повысить качество школьного образования. Этот вопрос особенно актуален сейчас, в непростых карантинных условиях.

В связи с этим был разработан Комплексный план мероприятий Управления образования и региональных вузов, педагогических колледжей по восполнению пробелов и повышению качества знаний учащихся общеобразовательных школ ВКО на 2021 год. Подробно об этом рассказали представители сферы образования области в ходе онлайн-пресс-конференции.

По словам заместителя руководителя Управления образования ВКО Динары Шаухиной, взаимодействовать в рамках Комплексного плана со школами будут Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова, Университет Шакарима города Семеz, Восточно-Казахстанский гуманитарный колледж имени Абая, а также Педагогический колледж имени М. Ауэзова.

Как отметил ректор Восточно-Казахстанского университета им. Аманжолова Мухтар Толеген, такая интеграция даст возможность повысить качество среднего образования и осуществить раннюю профилизацию учащихся, ориентируя их на поступление в региональные вузы.

– Основной эффект от интеграции «вуз – школа» – это успешная профориентация учащихся, а также адаптация будущих педагогов к школьной системе обучения, следовательно, высокие показатели трудоустройства по специальности, – сказал Мухтар Толеген.

В Комплексный план вошло несколько направлений. Так, на базе университета им. Аманжолова для учащихся и педагогов запущена платформа по оказанию поддержки педагогам и учителям школ «Аманжолов онлайн – мектебi». На платформе размещены видео-уроки, библиотечные ресурсы, учебно-методические материалы. Вся информация предоставляется бесплатно и доступна всем категориям учащихся.

Кроме того, в рамках сотрудничества управления образования, университетов и колледжей области были определены подшефные школы по всему Восточному Казахстану. Планируется закрепить более 850 студентов педагогических специальностей вузов и колледжей для помощи слабоуспевающим школьникам. Примечательно, что уже с начала пандемии волонтёры-дефектологи и психологи, обучающиеся в университете им. Аманжолова, работают с детьми с особыми образовательными потребностями в школах и коррекционных центрах.

С 1 марта на базе вузов начнёт работу Воскресная онлайн-школа для 12 тысяч учащихся по профилям: физика, математика, химия, языки, история Казахстана и всемирная история.

По психологическому сопровождению и повышению мотивации к учёбе для подростков, находящихся в группе риска и на внутришкольном учёте, а также их родителей будет действовать школа психологов «Убеждай, воздействуй, развивайся».

Как отметил Мухтар Толеген, уже сейчас пересмотрены подходы к организации педагогической и производственной практики у студентов-педагогов. В рамках прохождения практики студенты 3-4 курсов, магистранты первого и второго года обучения организуют волонтёрские сессии по общеобразовательным предметам с онлайн-трансляцией совместно с Региональным центром новых технологий в образовании.

Параллельно на базе университета им. Аманжолова будут организованы онлайн-курсы повышения квалификации учителей по теме «Педагогические и психологические проблемы неуспеваемости школьников», Blended Learning в условиях цифровой педагогики и формирования цифровой и IT-грамотности педагогических работников».

Для качественной подготовки учащихся 10 – 11 классов к ЕНТ весь год проходят курсы Центра роста. Также запущен совместный проект с управлением образования «Каникулы с пользой», абитуриентам на сайте университета им. Аманжолова предложена тестовая база. С выпускниками 11 классов и колледжей постоянно ведётся информационная работа по условиям поступления в вуз, виртуальная приёмная комиссия и call-центр работают круглосуточно.

С целью привлечения выпускников школ в профессию педагога совместно с профессорско-преподавательским составом университетов будет возобновлена работа по открытию педагогических классов в филиалах университетов и колледжей на базе школ в онлайн- и оффлайн-формате.

Как отметила Динара Шаухина, с привлечением студентов и преподавателей региональных вузов и коллежей консультативную помощь по восполнению пробелов в знаниях и помощь в изучении трудных тем учебной программы по отдельным предметам получат свыше 34 тысяч учащихся школ области.

Дарья Антон

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