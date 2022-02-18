Вундеркинды-исследователи

Одарённые дети из Зайсанского района успешно презентовали свои проекты на республиканском научном конкурсе.

В республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» (г. Щучинск Акмолинской области) прошёл республиканский конкурс исследовательских работ и творческих проектов «Зерде» для учащихся 2–7 классов. Традиционно в нём принимают участие более 400 юных исследователей со всей страны, серьёзно увлекающихся наукой.

Команда из Восточного Казахстана выступила результативно, удостоившись в различных номинациях трёх первых, семи вторых и десяти третьих мест. Семь школьников награждены дипломами республиканского научно-практического центра «Дарын».

В составе сборной региона ярко проявили себя талантливые дети из Зайсанского района. Так, ученица 7-го класса школы-лицея имени Х. Мустафина города Зайсана Еркежан Шүкірхан раскрыла тему «В чём секрет Сабынтау?» и заняла первое место. Её руководителем является учитель химии Назгуль Сабикенова.

Ученик 7-го класса этой же школы Алихан Маликулы защитился по теме «Эффективное использование солнечной и ветровой энергии» (руководитель – Индира Билалова) и занял второе место. Ученик 2-го класса средней школы им. М. В. Ломоносова Зекен Ернат (руководитель – учитель математики Жанар Тастаганова) презентовал тему «Головоломки со спичками». Он награждён дипломом республиканского научно-практического центра «Дарын».

– В нашем районе созданы все необходимые условия для дальнейшего совершенствования образования и воспитания одарённых детей, развития их интеллектуальных способностей и талантов, – отметила учитель физики Индира Билалова. – В результате наши учащиеся лидируют в образовательной сфере региона.

Ерик Абитов

Зайсанский район