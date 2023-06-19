Второй Национальный курултай: задачи и приоритеты

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл второе заседание Национального курултая.

Второе заседание Национального курултая, прошедшее в Туркестане, было посвящено теме «Әділетті Қазақстан – Адал азамат». В первый день делегаты, собравшиеся со всех регионов страны, обсудили актуальные общественно-политические вопросы. Во второй день мероприятия, на пленарном заседании выступил Глава государства и озвучил ряд инициатив и предложений по дальнейшему развитию страны.

Президент в своей речи отметил, что прошёл ровно год после первого заседания Национального курултая в Улытау, и за этот отрезок времени в стране проведена конституционная реформа, укрепившая фундамент государства и задавшая долгосрочный демократический вектор развития страны. Вместе с тем, как подчеркнул Глава государства, построение Справедливого Казахстана – задача всего общества, а не только министров или акимов, и нужно всем принимать в этом непосредственное участие. Для достижения этой цели недостаточно проведения политических и экономических реформ. Важно, чтобы произошла модернизация индивидуальных и общественных ценностей и моделей поведения человека, поменялось мировосприятие нашей нации. Без этого любые преобразования будут напрасны.

Как убеждён Касым-Жомарт Токаев, в обществе должны быть превыше всего такие ключевые ценности, как патриотизм, гуманность, культ знаний, профессионализм, бережливость, трудолюбие, трепетное отношение к своей земле и стране.

– Человека, олицетворяющего эти благородные качества, можно охарактеризовать одним глубоким словосочетанием – ответственный гражданин – «Адал азамат». Справедливый Казахстан построят только ответственные граждане. Эти понятия тесно связаны между собой, одно невозможно без другого. Ответственность перед своей страной и семьёй – это признак высоконравственной и зрелой личности. Человек, добросовестно работающий и получающий свой доход честным путём, достигнет подлинного успеха и будет всегда пользоваться заслуженным уважением в обществе. Великий Абай говорил, что приобретение богатства честным трудом является достойным занятием для поистине благородного человека. Человек чести никогда не поступит несправедливо. Справедливое общество утвердится только в том случае, если в каждой сфере на первом месте будет стоять ответственность и порядочность, будет жёстко пресекаться коррупция и все решения будут приниматься, исходя из национальных интересов. Одним словом, истоки всех благих дел в обществе берут свое начало в идеалах ответственности, честности и верности долгу. Поэтому «Справедливый Казахстан» и «Ответственный гражданин» – это два взаимосвязанных понятия, которые всегда должны рассматриваться в качестве незыблемых опор нашей страны, – заявил Глава государства.

В своём выступлении Глава государства отметил, что для укоренения новых ценностей и усиления общенациональной идентичности необходимо вести системную идеологическую работу и обозначил конкретные направления деятельности. Далее будут приведены цитаты (в сокращении) из выступления Касым-Жомарта Токаева.

ПЕРВОЕ. Необходимо усовершенствовать государственную символику.

Сегодня уровень влияния любого государства во многом определяется силой национального бренда, для эффективного продвижения которого важно придерживаться единой стилистики и общих стандартов. Наши символы должны чётко и ярко выражать наш уникальный национальный код. На недавней сессии АНК я высказался о необходимости дальнейшего совершенствования геральдической символики страны. Думаю, что, прежде всего, нужно привести к единому знаменателю гербы наших регионов и городов.

Отдельно остановлюсь на системе государственных наград. Очень важно, чтобы ордена и медали имели глубокую символику, были уникальными и находили широкий отклик в обществе. Для этого систему государственных наград нужно сделать менее абстрактной, более понятной и близкой народу. Недавно мы придали государственным премиям персонифицированный характер, назвав их в честь таких выдающихся мыслителей и просветителей, как аль-Фараби, Абай, Ахмет Байтурсынов. Данный подход позволяет сохранить в памяти имена великих сынов и дочерей нашего народа, широко продвигать в обществе их прогрессивные взгляды.

Необходимо подумать над тем, чтобы присвоить ряду орденов имена выдающихся деятелей нашего народа. Думаю, что для каждого гражданина страны было бы большой честью стать кавалером орденов, носящих, к примеру, имена Султана Бейбарса и ряда других исторических личностей. Ранее мною было поручено разработать и утвердить новую государственную награду «Ел бірлігі», которая впервые будет вручаться в День Республики в этом году. В следующем году в День Республики мы отметим заслуги отличившихся граждан орденами, названными в честь исторических фигур.

ВТОРОЕ. Очень важно укреплять историческое самосознание нации.

Все развитые государства уделяют особое внимание формированию канонического образа своего прошлого. В этом ключевую роль играет многотомное научное издание по истории страны.

Стратегическая задача по подготовке многотомной истории Казахстана, отвечающей современным научным подходам, все годы Независимости оставалась нерешённой в полной мере. Поэтому в статье «Независимость превыше всего» мною была инициирована подготовка нового многотомного издания по истории Казахстана. Группой отечественных и зарубежных историков проведена первичная работа по написанию семи томов истории Казахстана с древнейших времён до наших дней. Теперь дело за основательной научной и стилистической редакцией материала, единым визуальным оформлением.

Важным инструментом исторического познания выступает археология. Ключевой научной организацией страны, занимающейся системным изучением нашего уникального исторического наследия, является Институт археологии в Алматы. Его нынешнее состояние весьма плачевное. Для модернизации и обеспечения должной работы Института нужно создать необходимые условия, обеспечив его соответствующими ресурсами. При Институте целесообразно создать специальный фонд археологических находок. Такой опыт широко распространён в мире. Кроме того, нам следует определить единый ряд выдающихся фигур в истории нашего народа. Они станут одним из ключевых «маркеров» общенациональной идентичности внутри страны и за рубежом.

Важнейшим идеологическим инструментом, имеющим огромное значение для укрепления исторического самосознания, также является ономастика. В целом, в сфере ономастики требуется навести порядок. Работа в этом направлении должна вестись комплексно, последовательно и централизованно.

ТРЕТЬЕ. Мы должны заниматься всесторонней популяризацией нашего культурного наследия.

Для модернизации страны нам необходимо эффективно использовать возможности «мягкой силы».

Одним из ключевых институтов здесь должно стать Казахстанское агентство по международному развитию «KazAID» при Министерстве иностранных дел. Во многих странах подобные структуры занимаются продвижением своего национального бренда, истории и культуры. Такой подход позволяет им содействовать укреплению позитивного имиджа страны, формировать благоприятные условия для реализации внешнеполитических инициатив и усиления позиций бизнеса в мире.

Недавно по моему приглашению в Казахстан приезжала генеральный директор ЮНЕСКО госпожа Одрэ Азуле. Она специально посетила город Туркестан. Этот визит главы влиятельной международной организации в нашу страну стал первым за последние десять лет. Я провёл отдельную встречу с госпожой Азуле, в ходе которой она вручила мне подтверждающие сертификаты о включении в список ЮНЕСКО заповедников «Бурабай» и «Маркаколь», а также музыкально-кукольного искусства «Ортеке». Безусловно, это внесёт значимый вклад в продвижение природного и культурного наследия Казахстана в мире. Необходимо продолжить работу по включению наших уникальных традиций и объектов в список нематериального культурного наследия.

Ещё одна наша отличительная особенность заключается в том, что мы являемся наследниками кочевой цивилизации. Это один из главных брендов нашего народа, известный всему миру. По моей инициативе в следующем году в Казахстане пройдут V Всемирные игры кочевников. Данное событие будет содействовать развитию национальных видов спорта. Эти международные соревнования мы должны провести на самом высоком уровне.

ЧЕТВЁРТОЕ. Важной задачей является воспитание подрастающего поколения.

Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность. Каждая нация в мире по-своему уникальна. Мы должны это правильно понимать. Уникальность нашей нации должна заключаться в успешности. Чтобы быть успешными, нам нужно совершать конкретные дела, а не следовать громким лозунгам, живя в плену иллюзий. Это должно быть ясно и понятно всем гражданам.

Новое качество нации сформируется только через развитие образования, науки и культуры. Данные направления можно назвать незыблемой триадой духовного развития нашего общества. Мы должны уделить особое внимание воспитанию подрастающего поколения, ориентировать его на достижение благих целей. В эпоху интернета это непростое дело. Важно всячески оберегать нашу молодёжь от негативного влияния глобализации. Необходимо усилить меры, направленные на улучшение воспитательной работы. Нужно культивировать в детях общечеловеческие и национальные ценности. Выпускники наших школ в первую очередь должны воплощать в себе качества ответственного гражданина. В каждом ребёнке необходимо укоренять чувство патриотизма. Вместе с тем, важно прививать детям высокую экологическую культуру, показывать им пример бережного отношения к природе. Необходимо знакомить подрастающее поколение с нашим культурным наследием и учить ценить его.

Очень важно повышать правовую грамотность молодёжи. Тогда каждый сможет защитить свои права и не будет нарушать права других. Фундамент нашего государства будет незыблем, если в стране будет царить закон и порядок.

ПЯТОЕ. Нужно повысить эффективность информационной политики и развивать креативную индустрию.

Масс-медиа – важный институт для всесторонней модернизации страны. Они выступают в качестве действенного канала связи между властью и гражданами, ключевого проводника различных точек зрения, надёжного барометра общественных настроений. Для решения актуальных задач в этой сфере нам необходимо кардинально перезагрузить информационную политику. На новый уровень следует вывести креативную индустрию.

Очень важно выпускать как можно больше книг, отражающих нашу страновую специфику и соответствующих нашим национальным интересам. В современных реалиях, чтобы стать сильной страной, нам также необходимо уделить отдельное внимание кинематографу, поскольку кино оказывает особое влияние на общественное сознание.

ШЕСТОЕ. Необходимо обеспечить качественное экспертно-аналитическое сопровождение государственной политики.

Крайне важно, чтобы в процессе принятия решений обязательно учитывались общественные настроения, пожелания и предложения граждан. Такой подход должны исповедовать государственные органы всех уровней. В конечном счете, это является залогом стабильности и согласия в обществе, устойчивого и динамичного развития нашей страны. Именно в этом состоит суть концепции «слышащего государства».

Государство остро нуждается в комплексных исследованиях и рекомендациях для решения социально-значимых проблем и обеспечения всестороннего прогресса страны. Однако в настоящее время взаимодействие государственных структур с отечественными «фабриками мысли» и консалтинговыми компаниями недостаточно эффективно и носит ситуативный характер. Нам нужна мощная сеть экспертно-аналитических центров, способных эффективно работать и предлагать качественный и востребованный интеллектуальный продукт. Это имеет особое значение для сохранения идеологического суверенитета нашего государства.

СЕДЬМОЕ. Ещё одним вопросом, имеющим стратегическое значение для нашей страны, является развитие приграничных районов.

Земля – главное богатство. Без неё не будет и нашего государства. Предки оставили нам в наследство огромную территорию. Мы обязаны сохранить и сделать её процветающей. Ситуация в наших приграничных районах напрямую влияет на территориальную целостность и благополучие страны. Это вопрос стратегического значения. К сожалению, в некоторых приграничных населённых пунктах численность населения резко сократилась. На это в том числе повлияло принятое в своё время решение об объединении некоторых районов. В прошлом году мы создали области Абай, Ұлытау и Жетісу. Этот шаг придал мощный импульс развитию данных регионов.

Как известно, партия Amanat выдвинула ряд инициатив по восстановлению приграничных районов. Правительство по моему поручению детально рассмотрело данный вопрос. В результате мною принято важное решение о восстановлении Катон-Карагайского, Маркакольского и Маканчинского районов. В целом объединение или разделение районов оказывает непосредственное влияние на каждодневную жизнь граждан. Поэтому при принятии решений важно учитывать численность населения, экономический потенциал, инфраструктурные аспекты таких районов.

В нашей стране реализуется взвешенная языковая политика. Для представителей различных этносов созданы благоприятные условия для использования своего родного языка. Такой подход не изменится. Это один из ключевых факторов внутренней стабильности.

Я уделяю приоритетное внимание развитию государственного языка. Сферы применения казахского языка последовательно расширяются. Сейчас нет никаких оснований беспокоиться о том, что он не развивается. Для дальнейшего усиления роли государственного языка в будущем мы примем и другие значимые меры.

ВОСЬМОЕ. Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе государственного аппарата, чиновников. Эти претензии обоснованы.

Мы уже приняли целый ряд мер, направленных на обновление государственного аппарата. Задача состоит в том, чтобы усилить самоуправление на местах, дать больше самостоятельности государственным служащим. Кроме того, проведены выборы районных и сельских акимов. Избрание в областные маслихаты проводится по смешанной системе, а в районные – исключительно по одномандатным округам. Впереди большая работа, на завершение которой потребуется время. Главное – изменить сознание представителей государственного аппарата. Процесс обновления управленческого звена будет продолжаться. Моё кредо состоит в том, что министры, акимы и другие государственные служащие должны сочетать в себе два основных качества – профессионализм и патриотизм.

Глубоко убеждён, что созидательное партнёрство государства и общества пробудит в нашей нации энергию перемен, и мы сможем достигнуть поставленных целей, превратив предстоящее десятилетие в эпоху небывалого подъёма нашей страны.

аkorda. kz