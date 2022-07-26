Второй шанс стать студентом

Абитуриенты, не набравшие пороговый балл, могут повторно пройти Единое национальное тестирование и поступить в высшее учебное заведение на платной основе. Вчера, 25 июля, по всей стране стартовал приём заявлений для участия в августовском ЕНТ.

Напомним, решение проводить августовское Единое национальное тестирование было принято для того, чтобы у абитуриентов, проваливших его первый раз, была возможность поступить на платное обучение. Безусловно, это позволит молодым людям не терять целый год на повторную сдачу ЕНТ и вместе со своими сверстниками начать обучение в вузе.

– К сожалению, некоторые абитуриенты во время сдачи ЕНТ, которое проходило с января по июль, не смогли набрать пороговый балл, – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев. – Без порогового балла они не смогут поступить в высшие учебные заведения страны. Чтобы у абитуриентов была возможность зачислиться на платное отделение, мы проводим августовское ЕНТ. Для этого необходимо набрать соответствующий пороговый балл и не менее пяти баллов по каждому предмету.

На сайте Национального центра тестирования опубликован список тех, кто может принять участие в ЕНТ. К ним относятся: выпускники организаций среднего образования этого года; выпускники организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования; выпускники организаций среднего образования, обучавшиеся за рубежом, а также лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Республики Казахстан, окончившие учебные заведения за рубежом; лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе, не набравшие пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в вуз; обучающиеся вузов по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки, и желающие перевестись на другие группы образовательных программ; обучающиеся вузов, желающие перевестись на группу образовательных программ области образования «Педагогические науки» на платной основе.

К слову, августовское ЕНТ, как и основное, состоится в электронном формате. При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.

Абитуриенты, которые участвовали в основном тестировании, на августовском смогут поменять комбинацию профильных предметов.

Стоит отметить, что тем, кто хочет в этом году стать студентом одного из престижных вузов страны, необходимо поторопиться. Регистрация на августовское Единое национальное тестирование на сайте Национального центра тестирования продлится по 30 июля. Само тестирование пройдёт с 10 по 13 августа.

Стоимость участия – 4230 тенге.

Хорошая новость для выпускников колледжей, которые планируют получить высшее образование по своей специальности, – у них есть возможность поступить в вуз по итогам собеседования.

Александра Исаева