Второе дыхание Тарбагатая

Долгожданное второе дыхание открылось в прошлом году у Тарбагатайского района в связи с его образованием в прежде существовавших границах.

Напомним, на брифинге в Региональной службе коммуникаций Восточно-Казахстанской области в октябре 2022 года аким района Дархан Жоргекбаев рассказывал о первоочередных проектах, которые необходимо реализовать на местах. И спустя почти полгода есть возможность более детально рассмотреть, насколько эти планы воплотились в жизнь.

Акцент на социум

В рамках поручений Главы государства, руководства области для развития приграничных районов ВКО была принята комплексная программа улучшения качества жизни населения, укрепления социальной сферы, создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций, а также поддержки сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, совершенствования имеющейся инфраструктуры. Всё это направлено на эффективное и своевременное решение накопившихся вопросов и актуальных проблем населения.

– Для ускоренного развития экономики Тарбагатайского района, в первую очередь, требуется привести в порядок инфраструктуру, – говорит Дархан Жоргекбаев. – С этой целью по итогам прошлого года реализовано 30 инфраструктурных проектов и освоено финансовых средств на общую сумму 1,2 млрд тенге. В том числе, в сёлах Акжар и Тугыл построены спортивные и детские площадки, в семи населённых пунктах установлено освещение, произведён ремонт 2,5 км дорог внутри сёл, а также на 11,6 км автомобильных дорог районного значения, завершён средний ремонт. Начались ремонтные работы на дорогах, ведущих в сёла Кабанбай и Жетыарал, а также в направлении Кабанбай-Шорга. Эта проблема беспокоила население на протяжении многих лет, и сейчас к всеобщему удовлетворению важное дело сдвинулось с места. А ещё возведены семь домов по программе «Одноэтажный Восток», также отремонтированы три объекта образования и два учреждения системы здравоохранения.

Кроме того, в связи с образованием района, а также обретением статуса административного центра, в Акжаре проведён текущий ремонт четырёх административных зданий.

Цели и задачи

Как отметил аким района, в текущем году местным органам власти совместно с населением предстоит сделать ещё больше. Если в 2022 году выделено и освоено 1,2 млрд тенге, то в 2023 году предусмотрено 6,9 млрд тенге.

– Большая часть выделенных средств предназначена для социальной сферы, – продолжает аким района. – Из 6,9 млрд тенге, в частности, 46,3 процента будет направлено на реализацию социальных проектов, что составляет в финансовом выражении 3,2 млрд тенге. В этом случае есть необходимость более подробно рассказать о состоянии системы здравохранения Тарбагатайского района.

В прошлом году для обеспечения районной больницы централизованным снабжением кислородом было выделено из фонда «Парыз» на установку кислородных генераторов 45 млн тенге, на прокладку сетей для подачи кислорода во все стационарные отделы медучреждения – 37,3 млн тг.

В 2023 году на капитальный ремонт родильного отделения выделено 155,5 млн тенге, также направлено на капитальную реконструкцию теплоснабжающих, канализационных, водопроводных сетей районной больницы 128 млн тенге.

Большое внимание уделяется вопросам обеспечения необходимыми кадрами. В течение отчётного периода к работе в районной больнице приступили востребованные специалисты, в числе которых логопед-дефектолог, ЛОР,

реабилитолог, травматолог, лечебный массажист.

Медики, работающие там, а также их пациенты уже наверняка оценили приобретение нового оборудования. К примеру, в рентген-кабинете установлена система РАСS стоимостью 118 млн тенге, аппарат аудиологического скрининга – 5 млн тенге, цифровой флюороаппарат – 36 млн тенге. Открылась медицинская лаборатория, в итоге теперь местным жителям для сдачи анализов и получения результатов нет нужды ехать в областной центр, как это было прежде. Всё это можно сделать непосредственно на месте, в своём районе.

Райцентр и село

Подобные позитивные новости есть не только в районном центре Акжар, но и в других населённых пунктах. В частности, на побережье озера Зайсан, где находится известное село Тугыл, открылись кабинеты физиолечения и флюорографии, установлены аппараты для получения пациентами коагулограммы.

Впрочем, для поддержки сельской медицины есть и другие формы финансирования, привлечения денежных средств, различной помощи социального партнёрства. Укомплектование районного реабилитационного центра специальным оборудованием планируется при помощи известного в республике фонда «Қазақстан халқына» на общую сумму 25 млн тенге. Это реальная поддержка.

Отмечается, что есть конкретные планы вывести на второй уровень районный родильный дом, чтобы будущих мам не отправляли на роды в город, а создали им соответствующие условия в масштабах своего района. На эти крайне необходимые цели предусмотрены реальные средства, закуплено специальное медицинское оборудование на 280 млн тенге, профильные специалисты побывали в зарубежных клиниках, повысили свою квалификацию.

Себе и соседям

В перспективе ставится задача для дальнейшего совершенствования имеющейся медицинской техники и современного оборудования, приобретение компьютерного томографа, расширение оказываемых услуг населению.

– Возможности районной больницы используются для оказания квалифицированной медицинской помощи не только местным жителям, – говорит Дархан Жоргекбаев. – В будущем за услугами акжарских медиков вполне могут обращаться пациенты из соседних районов, кому удобно это делать в зависимости от логистики и других причин.

По официальной информации, местные хирурги во многих случаях оказывают медицинскую помощь больным на месте, не направляя их в областной центр. Также впервые начали проводить в районной больнице так называемые фиброколоноскопические исследования под анестезией. На сегодняшний день обследовано 85 человек, причём часть пациентов записывалась на приём из соседнего теперь Аксуатского района области Абай.

Сотрудничество и тесные связи с коллегами в целом не прерывались и в новых условиях, особенно это касается подготовки кадров и повышения квалификации медиков. Безусловно, Семей является признанным центром, где обучают будущих врачей, имеются богатые традиции и соотвествующая времени материально-техническая база.

В онкологическом центре Семея акушер-гинеколог из Акжара прошла курсы повышения квалификации по проведению клинической кольпоскопии. В текущем году подобные исследования пациентов будут проводить в районной больнице Тарбагатайского района.

Здесь не обойтись без разговора о строительстве новых медицинских учреждений в сельских округах. В концепции по развития сельских территорий в период с 2023 по 2027 годы в Тарбагатайском районе запланировано строительство девяти новых медицинских пунктов, из них шесть предусмотрено ввести в эксплуатацию в текущем году. В то же время на капитальный ремонт медицинских пунктов в сёлах Куйган и Тауке выделено 170 млн тенге.

Новая школа

Доступность медицинских и образовательных услуг в отдалённом приграничном районе Восточного Казахстана имеет приоритетное значение, считают в местном акимате. Качество жизни населения напрямую зависит от состояния здоровья людей, широкого доступа к получению знаний подрастающим поколением, кому предстоит в будущем составить надёжную основу казахстанского общества.

– В сфере образования Тарбагатайского района в 2022 году реализованы три проекта, – говорит аким района. – В текущем году планируется 17 проектов на общую сумму 1,2 млрд тенге. Самая приятная новость состоит в том, что в селе Шенгелды ведётся строительство новой школы на 100 мест, её общая стоимость 500 млн тенге.

Добавим, что в отдалённых районах и сёлах области ключевыми факторами являются большие расстояния до областного центра. Поэтому на первый план выходят необходимые коммуникации, с помощью которых сейчас обеспечиваются различные виды связи, сокращается тем самым дистанция между городом и селом. В перспективе и пресловутая грань между ними если и не исчезнет насовсем, то будет носить условный характер. В этом первым помощником является интернет, иные виды коммуникаций, логистическая инфраструктура. Об этом и многом другом, по мнению руководства района, ещё будет продолжаться взаимно полезный диалог со СМИ. А для журналистов всегда представляет особый интерес судьба и развитие приграничных территорий региона, где проживает немало талантливых, инициативных земляков, которые вносят свой вклад в экономику, социально-культурную сферу района, области и страны.

Таир Сапаргалиев

Фото Тлеубека Шаяхмета