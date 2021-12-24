Вторая жизнь реликвии

В Государственном музее-заповеднике Абая отреставрировали первый сборник произведений Абая Кунанбайулы 1909 года издания.

Вторую жизнь раритетному изданию подарили специалисты Национального центра рукописей и редких книг в Нур-Султане. Им понадобилось для этого около двух месяцев кропотливой работы. Обновлённый сборник произведений Абая презентовали директор музея Абая Турдыкул Шанбай и его заместитель Мейрамгуль Кайрамбаева.

В фондах редких книг музея Абая на сегодняшний день хранится четыре экземпляра первого издания сборника Абая Кунанбайулы, датированного 1909 годом. Один из них был передан на временное хранение в Национальный музей Республики Казахстан, где он экспонируется в основной экспозиции. Другая книга находится в постоянной экспозиции музея Абая, ещё два тома хранятся в его фондах.

– Сборник был издан благодаря усилиям сына Абая Турагула, его племянника и ученика Акитая и будущего лидера партии «Алаш» Алихана Бокейханова. В него вошли свыше ста произведений поэта и мыслителя, напечатанные с использованием арабской графики. Издание 1909 года интересно ещё и тем, что произведения в нём размещены по тематическим главам. Например, стихи Абая о народе, о природе, любви и так далее, а вот последующие издания формировались уже в хронологическом порядке, – поделилась подробностями Мейрамгуль Кайрамбаева.

Однако сохранность книг, которые насчитывают уже 112 лет, оставляла желать лучшего. Как рассказала Мейрамгуль Кайрамбаева, в книге не было титульного листа, на многих страницах была утрачена бумага, были изломы краешков листов, а некоторые страницы вообще вырваны. Безусловно, уникальная книга, изданная в типографии Ильяса Бараганского в Санкт-Петербурге в 1909 году, в настоящее время остро нуждалась в реставрации.

Для восстановления утерянных страниц и поддержки ветхих бумажных листов реставраторы использовали специальную рисовую бумагу разной толщины. Самые тонкие листы применяют, если требуется укрепить лист бумаги с начертанным на ней текстом, более плотная же рисовая бумага предназначена для восстановления изломанных или утраченных краёв страниц или даже целых листов из книги, если текст на них безвозвратно утрачен.

Благодаря тесному творческому сотрудничеству музея Абая и Национального центра рукописей и редких книг в Нур-Султане творческий проект удалось реализовать. Начало ему было положено в 2020 году, когда музей начинал своё большое турне с передвижной выставкой, посвящённой 175-летию Абая Кунанбайулы, в залах Национального центра рукописей и редких книг. В этом году в Семее побывал с ответной выставкой Национальный центр. И пока зрители любовались любопытными экспонатами, для сотрудников музея специалисты центра представили мастер-класс по реставрации редких книг и рукописей.

Вот тогда-то и был заключён меморандум о сотрудничестве между двумя учреждениями культуры, первым результатом которого стала реставрация первого издания сборника произведений Абая.

– На самом деле реставрационные работы такого уровня оцениваются в сумму около 500 тыс. тенге. Таких средств у музея на восстановление лишь одной книги не было. И тогда мы пришли к взаимовыгодному соглашению, – пояснил директор музея Абая Турдыкул Шанбай.

Суть его состоит в том, что музей и Национальный центр, помогая друг другу, будут тем самым работать над сохранением культурного наследия Казахстана. Как рассказала Мейрамгуль Кайрамбаева, центр рукописей и редких книг был создан в Казахстане совсем недавно, и сейчас его главной задачей является пополнение собственных фондов. И в этом деле ему может помочь музей Абая со своей уникальной библиотекой редчайших книг и рукописей, которые были собраны в фондах музея за последние 80 лет.

– Была достигнута договоренность, что музей предоставит центру в Нур-Султане некоторые особо ценные книги и рукописи для их оцифровки и дальнейшего размещения в свободном доступе, а центр, в свою очередь, по мере сил и возможностей будет реставрировать некоторые редкие книги в наших фондах. На сегодняшний день уже оцифровано около 40 книг, и после процесса цифровой чистки текста они будут доступны всем желающим в сети Интернет, – дополнила заместитель директора музея Абая.

В целом, проблема реставрации редких книг, рукописей и документов стоит очень остро. Как отметила Мейрамгуль Кайрамбаева, до недавнего времени в республике работало очень мало реставрационных центров. По сути, главным был реставрационный отдел Национальной библиотеки им. Пушкина в Алматы, где собраны великолепные мастера своего дела. Но они, по большей части, заняты восстановлением книг и рукописей из собственного библиотечного фонда. Открытие Национального центра рукописей и редких книг в Нур-Султане будет способствовать ускорению работ по реставрации реликвий нашего государства. В том числе и книг, хранящихся в фондах музея Абая.

Софья Соболевская

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