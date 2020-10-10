Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

Как отметил в своем выступлении Глава государства, при подготовке ко второй волне пандемии коронавируса в Казахстане нужно максимально использовать уже имеющийся опыт борьбы с эпидемией и не повторять ошибок, допущенных на начальном этапе.

Президент отметил в целом эффективную работу Правительства в сложившихся непрос­тых обстоятельствах. В стране были приняты необходимые для борьбы с эпидемией меры, многое сделано для укреп­ления системы здравоохранения, налажены механизмы оперативного реагирования на изменение санитарно-эпидемио­логической ситуации. Кроме того, казахстанские ученые продолжают работу над созданием отечественной вакцины от коронавируса, препарат уже проходит клинические испытания. Все это говорит о хорошем уровне готовности к борьбе с возможной второй волной пандемии.

Однако, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, несмот­ря на стабилизацию ситуации в стране, расслабляться и забывать о мерах предосторожности нельзя. Ухудшение эпидемиологической обстановки отмечается сегодня во многих странах, в связи с чем государст­венным органам необходимо быть готовыми к возможному обострению ситуации и в Казахстане.

Помимо охраны здоровья граждан необходимо принимать конкретные меры, для того чтобы минимизировать влияние пандемии на экономику страны и благополучие населения. В связи с этим Глава государства остановился на ряде вопросов, требующих в сложившихся условиях особенного внимания.

ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Президент обратил внимание на то, что наблюдается тенденция снижения объемов тестирования. По озвученным им данным, в стране в среднем проводится 18 тыс. исследований в сутки при возможности проведения от 40 до 60 тыс. Загруженность лабораторий составляет 40%. Если в июне нынешнего года делалось около 33 тыс. таких исследований в сутки, то по данным на 5 октяб­ря 2020 года было проведено почти 11 тыс. тестов. Кроме того, не удалось добиться выравнивания объемов тестирования в региональном разрезе.

– В текущих условиях это недопустимо. Мы должны знать точную картину. Поэтому следует принять меры по увеличению объемов тестирования. Связанная с этим проблема – стоимость тестирования. Несмотря на расширение сети лабораторий и снижение стои­мости тестирования во всем мире, у нас цены остаются высокими – от 10 до 18 тысяч тенге. Полагаю, что это неприемлемая сумма для значительной части населения. От Правительства и акимов требуется решить воп­рос финансовой доступности тестирования, – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что важно обеспечить значительное снижение цен на защитные маски, цены на которые по-прежнему остаются достаточно высокими. По его словам, Правительство планирует утверждение предельной розничной цены на маски в районе 60 тенге, в то же время, например, в России их стоимость варьируется от 20 до 30 тенге.

Президент поручил Агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ адекватности таких цен и обеспечить мониторинг ценовой политики в части лабораторных услуг и средств индивидуальной защиты.

Глава государства также напомнил участникам совещания, что граждане Казахстана летом столкнулись с нехваткой лекарственных средств. Только после поручения Президента на местах были приняты необходимые меры: создан двухмесячный запас лекарств, расширен список самых необходимых препаратов, а также упрощен порядок их ввоза и регистрации.

Стабильное лекарственное обеспечение, а также полная и повсеместная готовность медицинской инфраструктуры должны оставаться в фокусе пристального внимания как Правительства, так и местных исполнительных органов.

Кроме того, Глава государства указал на важность соблюдения принятых в Казахстане карантинных мер.

Указал Касым-Жомарт Токаев и на то, что в исполнении некоторых поручений наблюдаются перегибы, препятствующие эффективной работе.

– Так, из-за уголовных расследований по «СК-Фармация» и Фонду медстрахования фактически «заморожены» процессы цифровизации здравоохранения, – подчеркнул Президент.

По его словам, в настоящее время в рамках расследования уголовного дела и досудебного разбирательства Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов приостановлены все действия, направленные на внесение каких-либо изменений в Интеграционную платформу здравоохранения. В то время как технические возможности позволяют сделать «слепок» платформы, содержащий всю необходимую для следствия информацию, и работать над уголовным делом с этой копией, а не полностью останавливать интеграционные процессы.

– Это говорит о несогласованности действий госорганов, каждый из которых ставит во главу угла ведомственные интересы. Абсолютно недопустимая ситуация, особенно сейчас. Сбор данных ведется вручную, нет обмена информацией между медорганизациями, нет полной цифровой картины по эпидемии. Правительству, Администрации Президента следует в кратчайшие сроки решить данную проблему, – заявил Глава государства.

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что никто не снимал ответственности за цифровизацию медицины, интеграцию баз данных, создание системы мониторинга за пациентами, проходящими лечение на дому.

Президент отметил, что на днях ему были представлены новые подходы к цифровизации здравоохранения, и предстоит приступить к их практической реализации.

Глава государства отметил, что в условиях второй волны пандемии основной удар на себя снова возьмут медики. По его поручению на выплаты во втором полугодии выделено более 150 млрд тенге. Однако в получении надбавок и страховых выплат до сих пор остаются бюрократические препоны.

– На местах продолжаются «игры с цифрами» по надбавкам, до сих пор нет прозрачности в их распределении. Это недопус­тимая ситуация. Главврачи пытаются корректировать учет рабочего времени не в пользу медиков. В то же время медики не должны выпрашивать положенные им деньги. За период пандемии по состоянию на 30 сентяб­ря от коронавируса умерло 182 медицинских работника. Сейчас эти случаи рассматриваются различными комиссиями, пособия выплачены только 37 семьям. Абсолютно недопустимая ситуация. Определение причин смерти постфактум вызывает много сложностей, в том числе и этического характера. В этой связи поручается Правительству выплатить все полагающиеся пособия семьям погибших медиков без проведения подробных расследований. По всем подтверж­денным случаям заболевания медицинских работников во время несения службы выплата должна быть безоговорочно осуществлена в кратчайшие сроки, – потребовал Президент Казахстана.

В выступлении была отмечена важность обеспечения необходимой медицинской помощи и по другим заболеваниям. Глава государства подробно остановился на ухудшении ситуации с охраной здоровья матери и ребенка.

– За 8 месяцев прошлого года умерло 36 женщин, за 8 месяцев текущего – 131. Так, в Актюбинской области этот показатель вырос почти в 13 раз, в Кызыл­ординской области – в 9 раз, в городе Шымкенте – в 7 раз. Почему этим людям не была оказана помощь? Какие были приняты меры? На эти насущные вопросы должны ответить акимы. Поручаю Правительству совместно с регионами проверить каждый факт и доложить о результатах. Охрана материнства и детства, оказание онкологической, кардиологической, пульмонологической и других видов медицинской помощи – наша задача. Никто не освобождал акимов и Правительство от этой обязанности, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕ ТОЛЬКО

Остановился Глава государства и на вопросах готовности к пандемии, не связанных непосредственно с системой здравоохранения.

– На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в сопредельных государствах необходимо усилить контроль на пунктах пропуска на государственной границе, – отметил Президент. – Нужно вернуть жесткий режим эпидемического контроля в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, наладить экспресс-тес­тирование лиц, прибывающих из «красных зон». Правительству надлежит тщательно изучить варианты оптимизации дорожного сообщения с зарубежными странами, особенно находящимися в зоне неблагоприятной ситуации.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул важность стабильной работы служб жизнеобеспечения и поручил предусмотреть меры по их бесперебойному функционированию в случае ухудшения ситуации.

Особого внимания, акцентировал Глава государства, требуют вопросы обеспечения продовольственной безопасности и регулирования цен на социально

значимые товары.

– Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа выявила уязвимость продовольственной безо­пасности. Падеж птиц личных подворий и птицефабрик достиг около полумиллиона голов. Здесь мои претензии адресуются в первую очередь Министерству сельского хозяйства. Наряду с ветеринарными мерами необходимо проработать экономические инструменты по поддержке сельчан, восстановлению поголовья птиц во дворах и на птицефабриках, – сказал Президент.

По мнению Главы государства, своевременно принять меры по предотвращению вспышки птичьего гриппа не позволил низкий уровень развития ветеринарной службы. Правительству было поручено разработать комплекс мер по ее укреплению.

Президент также напомнил, что в Казахстане практически завершилась уборочная страда: собрано около 20 млн тонн зерна – на 34% больше, чем в прошлом году. По мнению Главы государства, сельчане и все, кто принимал участие в достижении этого результата, достойны поощрения, в том числе и государственных наград.

Теперь предстоит обеспечить хранение собранного урожая и помочь фермерам со сбытом за рубеж. Решать вопросы экспорта сельхозпродукции поручено министерствам сельского хозяйства, торговли и интеграции.

Поднял Касым-Жомарт Токаев и еще одну важную проблему – рост цен на социально значимые продовольственные товары. По озвученной Президентом информации, с начала года они поднялись на 4%.

– По статданным за январь – сентябрь 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года наибольшее подорожание наблюдается по гречневой крупе, сливочному маслу, баранине, яйцу, говядине. При этом хлеб и молоко подорожали на 8%. Кисломолочные продукты подорожали на 7%. Поэтому акимам регионов важно свое­временно сформировать запасы продовольственных товаров в стабилизационные фонды в необходимых объемах, а также использовать иные инструменты сдерживания цен, – поручил Глава государства.

СТАБИЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Особое внимание Президент уделил вопросам экономической и финансовой стабильности.

– Казахстан, как и другие государства, переживает беспрецедентный кризис. В целом нам удалось избежать критического спада экономической активнос­ти в стране, – отметил Глава государства. – Правительством были предприняты шаги по стимулированию бизнеса, оказана помощь уязвимым группам населения. Всемирный банк на днях дал высокую оценку положительной динамике основных показателей социально-экономического развития страны.

Вместе с тем, по словам Касым-Жомарта Токаева, надвигающаяся вторая волна пандемии во всем мире диктует новые задачи. У Правительства должен быть план и соответствующие ресурсы для продолжения антикризисных мер в следующем году.

– По моему поручению подготовлен комплексный план реагирования на случай ухудшения социально-экономичес­кой обстановки и новой волны коронавирусной инфекции. Однако сегодняшние тревожные реалии, в частности, усиление санк­ционного давления на Россию, обострение ситуации в Закавказье, соседних государствах, другие внешние факторы требуют адекватного учета в наших антикризисных планах и прогнозах. Правительству совмест­но с Нацбанком следует актуализировать план и внести его на согласование в Администрацию до конца октября, – пос­тавил задачу Президент.

ВАЖНОСТЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

В завершении своего выступ­ления Президент акцентировал внимание на критической важности коммуникаций и обратной связи с гражданами страны.

– Практика уже показала, что успех борьбы с пандемией во многом зависит от степени доверия народа к принимаемым мерам и решениям. Доверие в свою очередь зависит от понимания и сопричастности граждан к действиям властей. Необходимо продолжить постоянный диалог с гражданами, говорить о проблемах и рисках честно и открыто, предлагая при этом пути решения. В свою очередь бизнес и граждане должны понимать, что развитие ситуации будет зависеть от четкого соблюдения санитарных и профилактичес­ких мер. По реалис­тичному и оптимис­тичному сценарию мы сможем и должны избежать необходимос­ти жестких ограничительных мер в этом году. Нужно бороться с пандемией вместе, – сказал Глава государства.

Правительству и акимам регионов было поручено обеспечить неукоснительное исполнение всех данных поручений.

Как сообщила пресс-служба Президента, на совещании также выступили Премьер-министр Аскар Мамин, министр здравоохранения Алексей Цой, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, аким города Шымкента Мурат Айтенов, а также аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

«Казахстанская правда»,

№ 192 от 08.10.2020 г.