Всё зависит от открытости и конкурентности выборов

Электоральный цикл 2022–2023 годов вышел на финишную прямую. Предстоящие парламентская и маслихатская избирательные кампании станут одними из самых значимых событий внутриполитической жизни страны. О том, почему эти выборы так важны и в чём их особенность, мы попросили рассказать эксперта Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Армана Токтушакова.

– Какие ожидания от предстоящих выборов в Мажилис и маслихаты?

– Выборы, в результате которых обновится нижняя палата Парламента и местные представительные органы, следует рассматривать как часть осуществляемой сегодня перезагрузки ключевых институтов власти.

Эта перезагрузка проходит в условиях реформ, направленных на модернизацию политической системы. Результаты конституционного референдума и прошедших президентских выборов свидетельствуют о высокой общественной поддержке реформ и в целом стратегического курса Президента Касым-Жомарта Токаева.

Данные опросов ИМЭП за сентябрь прошлого года также указывают на то, что около 80% опрошенных казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении. Согласно мониторингу общественного мнения, проведённому ИМЭП за июнь, 77% респондентов полагают, что поправки в Конституцию улучшат ситуацию в стране.

Общественный запрос на политические изменения, наблюдаемый на протяжении всего прошлого года, сохраняется.

Исходя из всего этого, вполне логично, что в обществе существуют высокие ожидания от предстоящих парламентских выборов. Казахстанцы надеются, что после того, как сформируется новый состав Парламента, их интересы в высшем представительном органе будут лучше отражены.

– Как новые условия, в которых будет проходить избирательная кампания, и новые правила формирования Мажилиса и маслихатов повлияют на будущую работу представительных органов?

– Давайте рассмотрим подробнее, по каким новым правилам будет формироваться Мажилис.

Первое важное новшество – это изменение принципов формирования представительных органов власти. Осуществлён переход на смешанную пропорционально-мажоритарную систему формирования Мажилиса в соотношении 70⁄30 (70% по партийным спискам, 30% по одномандатным округам). Смешанная модель с соотношением 50⁄50 внедрена на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения. Полностью 100% мажоритарная система вводится в районных и городских маслихатах.

Что это даст?

На центральном уровне это будет способствовать тому, что партии останутся ключевым институтом выражения интересов избирателей, а беспартийные лица получат возможность избираться в Мажилис через одномандатные округа.

На региональном уровне, в особенности в районах и городах, будет обеспечено более тесное взаимодействие депутатов с гражданами. Если раньше многие граждане не знали в лицо своих депутатов, то теперь они будут чётко знать, кто является их представителем в маслихате.

Отдельно необходимо отметить введение императивного мандата для депутатов, избранных по мажоритарной системе. Это даст возможность их отозвать при плохой работе и неисполнении предвыборных обещаний.

Второе нововведение – это снижение порога прохождения политических партий при выборах в Мажилис с 7 до 5 процентов, а также включение графы «против всех» в избирательные бюллетени всех уровней.

Сниженный барьер позволит пройти в нижнюю палату максимально большому количеству партий, участвующих в выборах, а также будет способствовать широкой представленности интересов различных групп граждан в высшем законодательном органе. Графа «против всех» расширит возможности избирателей и предоставит гражданам инструмент для выражения альтернативной позиции на выборах.

Третье новшество, оказывающее влияние на избирательный процесс и предстоящие выборы, – это упрощение процедуры регистрации политических партий. Эта мера должна способствовать появлению новых партий и активизации на внутриполитическом поле. Мы видим, что процессы в этом направлении идут.

Таким образом, после того, как избранные по «старым правилам» представительные органы власти пройдут процедуру обновления через внеочередной электоральный цикл, будет сформирован новый состав депутатов, представляющих интересы самых широких групп граждан. Самое главное, что в результате эффективность работы Мажилиса и маслихатов должна повыситься.

– Досрочный электоральный цикл был запущен с прицелом на перезагрузку политичес­кой системы. Что означает эта перезагрузка и что необходимо, чтобы она реально произошла?

– В рамках поэтапной перезагрузки основных институтов власти 20 ноября 2022 года уже успешно состоялись президентские выборы, 14 января прошли выборы в Сенат и на завершающем этапе состоятся выборы в Мажилис и маслихаты, после чего будет сформировано новое Правительство.

В результате к середине этого года будут осуществлены перезагрузка и обновление всех ключевых государственных институтов: Президента, Парламента, Правительства. Мы движемся к практической реализации формулы «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчётное Правительство».

Параллельно с этим проводятся системные политические реформы, направленные на формирование более открытой и демократической государственной модели. Правовая основа этих преобразований была заложена на общенациональном референдуме.

Для того чтобы политическая перезагрузка реально произошла, необходимо, чтобы выборы прошли максимально открыто и конкурентно.

Важно, чтобы они состоялись в режиме полной транспарентнос­ти, справедливости и взаимного доверия. На процедурном уровне это должно быть достигнуто в том числе через привлечение как отечественных, так и международных наблюдателей.

Власти заинтересованы в том, чтобы выборы состоялись именно в таком ключе и в результате как можно большее количество партий и сильных кандидатов-одномандатников сформировали Мажилис Парламента.

По итогу будет образован обновлённый, сильный и эффективный Парламент, отстаи­вающий интересы своих избирателей и контролирующий исполнительную власть. Новый Парламент также должен способствовать выстраиванию конструктивного диалога между государством и обществом.

Тогда можно будет с полной уверенностью говорить о том, что политическая перезагрузка проведена, и мы идём дальше по пути всесторонних реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана, в основе которого сильные институты и ответственное граж­данское общество.

Лилия Сыздыкова

«Казахстанская правда» №13 от 20 января 2023 г.