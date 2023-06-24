Всё зависит от людей на местах

Ермек Кошербаев провёл рабочие встречи с руководителями областных управлений и акимами городов и районов.

Как подчеркнул аким области, сегодня одна из важнейших задач, которая стоит перед местными исполнительными органами, – это качественно подготовиться к отопительному сезону. Безусловно, в центре внимания сейчас находится Риддер ТЭЦ, однако и в других городах и районах не должно быть отставаний от графика. Ермек Кошербаев ознакомился с проектами, которые сейчас реализуются в Восточном Казахстане, и отметил, что максимум сил и средств необходимо направить туда, где это действительно нужно, делая акцент на развитие инфраструктуры и социальную сферу.

– Именно от этого напрямую зависит благополучие каждого жителя области, – сказал Ермек Кошербаев. – Кроме того, необходимо внедрить общественный контроль. Если мы строим и ремонтируем дома, дороги и социальные объекты для людей, они имеют право проверить качество этих работ.

К слову, Восточный Казахстан традиционно является источником свежих идей и прорывных проектов, которые впоследствии перенимают другие регионы.

Ермек Кошербаев поставил перед руководителями областных управлений и акимами городов и районов ряд конкретных задач как на самое ближайшее время, так и на долгосрочную перспективу.

– На акимов возложена большая ответственность, поскольку и реализация отдельных проектов, и в целом дальнейшее развитие региона во многом зависят от тех, кто находится непосредственно на местах, – подытожил Ермек Кошербаев. – Безусловно, мы усилим работу в приграничных районах, сосредоточив внимание на социальной сфере и отрасли ЖКХ.

Встречи прошли продуктивно, поскольку в ходе них были расставлены основные акценты и определены направления деятельности.

Дарья Штейн