Всё зависит от каждого из нас

На избирательном участке под знаковым №1 в в Усть-Каменогорске по традиции наблюдается достаточно высокая активность избирателей.

Впрочем, ничего удивительного в этом нет, поскольку левобережная часть областного центра считается перспективным районом, где идёт бурное развитие. Строятся новые дома, социально-культурные объекты, широкие проспекты и улицы, город преображается на глазах.

Избирательный № 1участок размещается на базе средней школы № 24, где ещё до начала выборов собрались первые избиратели, несмотря на воскресный день, когда спешить, казалось бы, никуда особо не нужно.

Чувствуется опыт проведения выборных кампаний, когда всё чётко организовано, а сами избиратели без лишних вопросов реализуют своё право на свободное и демократичное волеизъявление.

Самым первым опустил избирательный бюллетень в урну молодой житель областного центра Баыуржан Сактаганов.

– Сегодня очень важный день для нашего государства, каждый из нас принимает решение, от которого будет напрямую или косвенно зависеть общее будущее, – сказал Бауыржан. – Лично моё отношение выражается в том, чтобы прийти в первых рядах и проголосовать за достойных кандидатов и их программы. Это уже третьи выборы, когда мне удаётся первым проголосовать на своём избирательном участке, не откладывая на потом, выразить свою позицию.

Бауыржан – глава семьи, в которой вместе с супругой воспитывает четверых детей. Он уверен, что очень важно вносить свой вклад в укрепление его устоев государства, сохранение общих ценностей.

Таир Сапаргалиев

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