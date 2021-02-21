Всё время быть на острие науки

В этом году 60-летие отмечает доктор физико-математических наук, профессор, академик Казахстанской национальной академии естественных наук, Национальной инженерной академии РК Эрлан Батырбеков, посвятивший свою жизнь науке.

Эрлан Гадлетович родился 15 февраля 1961 года в Алма-Ате в семье известного учёного-физика, доктора технических наук, профессора, лауреата государственной премии РК, первого генерального директора Национального ядерного центра РК Гадлета Батырбекова и научного сотрудника Института биологии Академии наук КазССР Турсун Беисовой.

Окончив школу с физико-математическим уклоном при ИЯФ АН КазССР (пос. Алатау) с золотой медалью, поступил на факультет экспериментальной и теоретической физики Московского инженерно-физического института, где проходил обучение на кафедре лауреата Нобелевской премии Н. Г. Басова. После окончания института в 1984 году начал свою трудовую деятельность в Институте ядерной физики, где, поддерживая научные связи с лабораториями Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, сосредоточился на проведении научных исследований на стыке ядерной физики и квантовой электроники.

В частности, им проводились комплексные экспериментальные и теоретические исследования ядерно-возбуждаемой плазмы в активной зоне стационарного ядерного реактора с целью поиска активных сред для лазеров с ядерной накачкой. Результаты этой работы внесли большой вклад в понимание механизмов образования инверсной заселённости в ядерно-возбуждаемой плазме, что позволило не только разработать кинетические модели активных сред лазеров на атомарных переходах ртути и инертных газов, а также создать ряд лазеров с ядерной накачкой.

Защитив в 1989 году диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук, он прошёл в институте путь от инженера до ведущего научного сотрудника (а позже и директора этого института). После чего Эрлан Батырбеков был приглашён в качестве учёного-исследователя на работу в Департамент ядерной инженерии Иллинойского университета (США), где успешно продолжил свою научную деятельность в области прямого преобразования ядерной энергии в энергию лазерного излучения. В частности, в составе международной команды учёных им в активной зоне ядерного ректора TRIGA впервые был реализован процесс преобразования ядерной энергии в энергию когерентного оптического излучения на атомарных переходах ксенона.

Позже научные исследования по преобразованию ядерной энергии в энергию светового оптического излучения, кинетики низкотемпературной ядерно-возбуждаемой плазмы были успешно продолжены в лаборатории физики ядерно-энергетических установок Института атомной энергии Национального ядерного центра Республики Казахстан, созданной и возглавляемой Эрланом Гадлетовичем. Результаты этих исследований легли в основу его докторской диссертационной работы. Это научное направление сегодня продолжает активно развиваться в Национальном ядерном центре РК при непосредственном участии героя нашей статьи.

Эрлан Батырбеков, всегда находясь на острие науки, активно продвигает новые направления. В частности, он принимал участие в создании, а потом и в руководстве совместным казахстанско-американским конверсионным предприятием «КК Интерконнект». Оно было создано Национальным ядерным центром Республики Казахстан, Корпорацией КРАС (США, штат Пенсильвания) и Фондом Оборонных предприятий США в рамках Межправительственного Соглашения между Казахстаном и США «Относительно уничтожения шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, ликвидации последствий аварийных ситуаций и предотвращения распространения ядерного оружия» и программы американского правительства «Совместное сокращение угрозы».

На этом предприятии были созданы и успешно работали фабрики по высокотехнологичному производству печатных плат и сборке электронных устройств на их основе с использованием научно-производственной базы инженерно-технического комплекса бывшего Семипалатинского испытательного полигона. В период руководства Эрлана Гадлетовича на предприятии было создано более 200 новых рабочих мест.

В то непростое время СП «КК Интерконнект» являлось крупнейшим производителем компьютеров в Казахстане. Было налажено масштабное, уникальное для Казахстана и Средней Азии производство TFT-LCD-мониторов компаний Samsung и Hyundai. Создано новое научно-производственное направление по сетевым решениям, результаты деятельности которого были успешно реализованы на добычных предприятиях АО «Казатомпром», а также ряда IT-компаний, таких как АО «Logycom» и др.

Успех управления коммерческим совместным казахстанско-американским предприятием во многом состоялся благодаря полученному дополнительному образованию Эрлана Гадлетовича в области современного маркетинга и финансов в Вартанской школе бизнеса Министерства Торговли США (Вашингтон, округ Колумбия) и стратегического управления бизнесом (Гарвардская школа Бизнеса и Экономики Калифорнийского Государственного Университета, Калифорния, США).

Ещё одним направлением его научной деятельности стали исследования по безопасности атомной энергетики. Многолетние результаты этих работ позволили Национальному ядерному центру РК продвинуться на передовые мировые позиции в области экспериментального моделирования аварий на атомных электростанциях с расплавлением активной зоны. Это, в первую очередь, реализованный под его руководством совместно с коллегами из Японского агентства по атомной энергии проект EAGLE-3, главной задачей которого было изучение возможности смягчения последствий аварий, с расплавлением активной зоны разрабатываемого в Японии реактора IV поколения на быстрых нейтронах.

Осознавая уникальность полученных результатов, Эрлан Батырбеков способствовал широкому привлечению международного сообщества к реализации новых проектов НЯЦ РК с использованием исследовательской базы предприятия. Так, например, благодаря этому в настоящее время на экспериментальной базе НЯЦ РК осуществляется реализация международного проект SAIGA в рамках программы Комиссариата по атомной энергии и альтернативным источникам (CEA) Франции по строительству прототипного реактора на быстрых нейтронах Поколения IV с натриевым теплоносителем ASTRID.

Получило развитие сотрудничество с АО «НИКИЭТ им. Доллежаля» в рамках программы «Прорыв» опытно-демонстрационного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-300. Вместе с тем с японскими коллегами успешно реализован уникальный проект Cormit по поиску защитных материалов, наносимых на поверхность специально разрабатываемых ловушек расплава активной зоны, которые предназначены для его локализации в случае тяжёлой ядерной аварии.

Весомый вклад наш герой внёс и в продвижение проекта по созданию стендового комплекса казахстанского материаловедческого токамака КТМ, долгое время находящегося в простое без поддержки и финансирования. Для того чтобы дать проекту «второе дыхание», потребовалось немало усилий. Приходилось решать проблемы с корректировкой и разработкой необходимой документации и получать все требуемые заключения экспертиз и согласования уполномоченных государственных органов. Большая работа была проделана по поиску источника финансирования, проведено множество встреч с потенциальными спонсорами в разных странах мира, пока не удалось заручиться финансовой поддержкой нефтяного консорциума NCOC, являющегося спонсором международной выставки ЭКСПО-2017.

Вместе с этим множество научно-технических задач по проекту было решено собственными силами НЯЦ РК и на собственные средства, благодаря чему в 2019 году были завершены все необходимые работы, реализован физический пуск установки, и комплекс токамака КТМ был введён в эксплуатацию. Реализация проекта позволила Казахстану войти в десятку стран, обладающих передовыми исследовательскими установками термоядерного синтеза, заложить основы для решения важных задач, направленных на создание экологически чистой, безопасной, с практически неограниченной ресурсной базой термоядерной энергетики.

Являясь экспертом по вопросу конверсии Семипалатинского ядерного полигона, Эрлан Гадлетович придаёт и уделяет большое внимание решению вопросов нераспространения, радиоэкологическим исследованиям и реабилитационным работам, проводимым на землях Семипалатинского испытательного полигона. Так, под его руководством запущен и на сегодняшний день активно реализуется уникальный проект по конверсии исследовательских реакторов. Сегодня на базе Национального ядерного центра проводятся масштабные работы по переводу топлива исследовательских реакторов с высокообогащённого на низкообогащённый уран, утилизации высокообогащённого топлива. Это поможет сделать ещё один шаг в направлении снижения опасности распространения ядерных материалов, пригодных для создания ядерного оружия.

В области радиоэкологии при его непосредственном участии создана уникальная инфраструктура и аппаратурно-методическая база, позволяющая определять большой спектр искусственных и естественных радионуклидов в любых объектах окружающей среды в массовом объёме, а также проводить масштабные полевые исследования.

Стоит отметить, тематике Семипалатинского полигона посвящён огромный пласт работ Национального ядерного центра. За последние годы удалось не только завершить целый ряд проектов по приведению территории в безопасное состояние, но и по инициативе Эрлана Батырбекова разработать научно обоснованный план по кардинальному решению накопившихся многочисленных проблем полигона, который нашёл поддержку в Совете Безопасности и был утверждён заместителем Премьер-министра. Планом предполагается реализация целого ряда мероприятий, направленных на обеспечение безопасности бывшего полигона, реабилитацию отдельных территорий, обеспечение мониторинга радиационной ситуации, создание правовых основ для осуществления деятельности на его территории и пр. Для реализации этого плана разработан специальный законопроект «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности», который сегодня находится на стадии принятия.

Вместе с тем по инициативе Эрлана Гадлетовича реализуется стратегия максимально полного использования земель Семипалатинского полигона. На площадке «Балапан» СИП создан и успешно функционирует полигон промышленных отходов для предприятия ТОО «Казцинк». Теперь земли, которые ранее даже не планировалось использовать, приносят реальную пользу государству. В настоящее время прорабатываются вопросы организации на полигоне и эксплуатации хранилищ промышленных отходов для других крупных промышленных предприятий Казахстана.

Опыт и глубокие знания учёного в области ядерного разоружения и нераспространения востребованы не только в Казахстане в рамках работ на Семипалатинском полигоне, но и в деятельности международных организаций. В 2017 году Эрлан Батырбеков был приглашён для работы в группу Правительственных экспертов – советников Генерального секретаря ООН. Группа включала в себя 25 экспертов из разных стран мира и занималась рассмотрением роли верификации в процессе многостороннего ядерного разоружения с целью интенсификации международных усилий по достижению мира, свободного от ядерного оружия.

Вместе с тем Эрлан Батырбеков принимает активное участие в международном Пагуошском движении учёных, являясь заместителем председателя Пагуошского комитета Казахстана. Важной частью его деятельности также стало участие в качестве координатора от Казахстана в работе Форума ядерной кооперации в Азии, который был создан в 2000 году по инициативе Комиссии по ядерной энергии Японии (JAEC).

В целом результаты работы Национального ядерного центра за последние годы под его руководством демонстрируют существенный рост научных и научно-технических исследований, количества реализованных мероприятий бюджетных и международных программ и проектов. Именно Эрланом Гадлетовичем предложена и реализована на практике филиальная структура НЯЦ РК, которая впоследствии доказала свою работоспособность и эффективность. Сформулированы и последовательно реализуются цели и задачи каждого структурного подразделения. Сегодня это пройденный этап, однако текущие успехи предприятия стали именно результатом эффективного управления. Как следствие, по прошествии семи лет государством принято решение о возвращении одного из ранее выведенных из состава НЯЦ РК предприятий – Института геофизических исследований.

На сегодняшний день Эрлан Гадлетович является автором более 200 научных статей и докладов на международных научных конференциях, девяти научных монографий, одна из которых – трёхтомное издание «Проведение комплекса научно-технических и инженерных работ по приведению бывшего Семипалатинского испытательного полигона в безопасное состояние» с участием Первого Президента РК – Елбасы Н. А. Назарбаева. В этой монографии впервые в истории суверенного Казахстана сформирован, систематизирован, а также проведён научный анализ и широкое освещение уникального опыта Республики Казахстан в осуществлении масштабной научно-технической деятельности по практическому решению проблем ядерного разоружения, нераспространения и конверсии ядерно-оружейного комплекса для поддержки и активизации международных усилий по достижению мира, свободного от ядерного оружия.

Свою деятельность он продолжает и в качестве преподавателя. Важным аспектом в жизни Эрлана Батырбекова стала работа по подготовке кадров. Под его руководством на базе НЯЦ РК успешно функционируют четыре филиала университетских кафедр, организованы лекционные занятия и прохождение практики для студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры под руководством высококвалифицированных сотрудников. Ведущие учёные НЯЦ вошли в состав государственных аттестационных комиссий по приёму экзаменов и защите дипломных проектов и диссертаций. Функционирование на базе НЯЦ филиалов кафедр позволяет молодым учёным предприятия проходить обучение в PhD докторантуре фактически без отрыва от производства, используя для своих исследований уникальную экспериментальную базу.

Наргиза Омарканова

Фото из архива Эрлана Батырбекова

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