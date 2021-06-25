Всё включено

В Бородулихинском районе строят жилые дома с центральным водоснабжением.

Они появятся в Бородулихе в рамках реализации программы «Нұрлы жер». Недавно там началось строительство двух двухквартирных жилых домов. Бригада частного застройщика уже завершила возведение стен, а один дом даже покрыт кровлей. Площадь каждой квартиры – 85 квадратных метров (что соответствует требованиям программы «Нұрлы жер»).

Новые дома будут расположены в районе Кен Дала, условия в котором подходят для ведения личного подсобного хозяйства. Это очень важно, так как жильё планируется передать социально уязвимым категориям граждан. Отметим, что в этом году в Бородулихе (в том числе и на участке Кен Дала) будет введена в эксплуатацию третья очередь водопровода, поэтому новые жилые дома будут обеспечены централизованной подачей питьевой воды.

Дмитрий Одинцов

Бородулихинский район