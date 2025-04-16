Всё, везде и сразу

Аким Усть-Каменогорска Алмат Акышов рассказал о проектах, которые городская администрация намерена реализовать в областном центре. Упор будет сделан на жилищное строительство, развитие транспортной инфраструктуры, комплексное благоустройство, развитие отдалённых микрорайонов, строительство социальных и спортивных объектов.



На брифинге в региональной службе коммуникаций аким Усть-Каменогорска Алмат Акышов рассказал о том, как он видит дальнейшее развитие города. Большое количество проектов, которые намерен воплотить градоначальник, связаны с формированием комфортной и привлекательной городской среды.



Так, в настоящее время администрация занимается разработкой генерального плана Усть-Каменогорска, внося корректировки в действующий генплан, утверждённый в 2017 году. Для формирования цельного архитектурно-художественного облика Усть-Каменогорска созданы проекты комплексного благоустройства центральных улиц города (дизайн-код). Они включают в себя предложения по оформлению фасадов зданий, входных групп, вывесок, кондиционеров встроенных объектов и других элементов. Также в проектах обозначены предложения по формированию безбарьерной среды.



Чтобы благоустройство коснулось не только жителей центра, в городе ежегодно будут облагораживать не менее пяти отдалённых микрорайонов с низкоэтажной застройкой. В каждом из них будут комплексно развивать инфраструктуру.



В сложившейся городской застройке проживает большое количество людей, для которых также необходимо создать зоны отдыха и досуга в шаговой доступности. Мероприятия планируется выполнять в две очереди, отметили в акимате Усть-Каменогорска.



Аким намерен продолжить работу по ремонту фасадов, которую начал его предшественник. В 2025 году в городе отремонтируют многоэтажки по проспекту Н. Назарбаева, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Также в порядок приведут дома перед въездом на Ульбинский мост (ул. С. Нурмагамбетова, 52, 55 и пр. Ауэзова, 49).



– Флаги мы оставим, потому что это смотрится очень красиво. И добавим подсветку, – уточнил Алмат Акышов.



В городе также появится много новых зон отдыха, в том числе сквер рядом с Восточно-Казахстанской областной филармонией и сквер по улице Казахстан. В створе улицы Казахстан обустроят подмостовое пространство. Там появятся зоны для стрит-воркаута, баскетбольные и скейт-площадки, зоны отдыха, фудкорты, трибуны, теннисные столы и файтинг-клуб. Также в областном центре будут возведены сразу несколько крупных спортивных объектов.



Жилищное строительство – это ещё одно приоритетное направление развития областного центра. По словам акима, в городе введут в эксплуатацию 306,8 тысяч квадратных метров жилья. Активно застраивать будут перспективные участки: 22, 24 и 26 жилые районы, а также микрорайоны Спорт и Нұрлы жол. Параллельно с планами по вводу жилья в эксплуатацию власти города разрабатывают 23 проекта по строительству инженерных сетей и благоустройству новых жилых массивов.



Алмат Акышов намерен также привести в порядок дороги областного центра и завершить проекты, которые инициировал его предшественник. В Усть-Каменогорске уже полным ходом идёт строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении проспектов Сатпаева и Есенберлина, улиц Жібек жолы и Базовой, которая соединит центр с левобережной частью города.

Аким также отметил, что в районе кольца, где пересекаются улица Казахстан, проспект Победы и Набережная им. Славского, тоже появится развязка. В настоящее время готовится технико-экономическое обоснование проекта.



В рамках обновления дорожной сети в городе хотят реализовать и другие проекты. Среди них модернизация трамвайных путей на улице Казахстан, ремонт моста через Ульбу и комплексный ремонт городских магистралей, в том числе на проспектах Абая, Шакарима и улице Кабанбай батыра.



Также в Усть-Каменогорске будут ремонтировать внутридворовые проезды и устранять дефекты на проезжей части. Предварительный список улиц, на которых проведут средний ремонт, уже сформирован.



– Но мы на этом не останавливаемся. По мере встреч с населением будет появляться всё больше просьб и заявок. Поэтому мы изыскиваем средства и стараемся максимально увеличить количество дорог, которые планируется отремонтировать, – подчеркнул Алмат Акышов.

Елизавета Седых

Фото Жібек Нұрахмет

