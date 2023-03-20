Всё в реестре

Законодательство Республики Казахстан о государственном имуществе основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Правовой режим государственного имущества определяется Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом и иными законами Республики Казахстан.

Государственное имущество подразделяется на республиканское и коммунальное.

Коммунальное имущество разделяется на областное, районное и местного самоуправления.

В состав коммунального имущества входит:

1) имущество местной казны;

2) средства местного бюджета;

3) иное коммунальное имущество, закрепленное/ не закрепленное за коммунальными юридическими лицами;

В зависимости от вида государственного имущества управление осуществляет административно-территориальная единица Республики Казахстан.

– от имени Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан организует управление государственным имуществом и управляет республиканским имуществом;

– от имени административно-территориальной единицы области, города областного значения управление коммунальным имуществом осуществляется местными исполнительными органами.

– от имени административно-территориальной единицы города районного значения, села, поселка, сельского округа управление коммунальным имуществом местного самоуправления осуществляется аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.

Учет государственного имущества ведется в Реестре государственного имущества. Реестр государственного имущества – единая информационная автоматизированная система учета государственного имущества, цифровая платформа управления активами.

Акционерное общество «Информационно-учетный центр», со 100%-ым участием государства в уставном капитале, определено Единым оператором в сфере учета государственного имущества (E-QAZYNA.KZ).

По данным Реестра в коммунальной собственности Восточно-Казахстанской области числится 1010 коммунальных юридических лиц, в том числе:

– 257 исполнительных органов всех уровней управления (областных, районных, городских и местного самоуправления);

– 533 организации сферы образования (школы, детские сады, колледжи, организации дополнительного образования);

– 31 организация сферы здравоохранения (больницы, поликлиники, семейные амбулатории, медицинские центры);

– 34 организации сферы физической культуры и спорта (детско-юношеские спортивные школы, школы высшего спортивного мастерства, олимпийского резерва, спортивные клубы);

– 38 организаций культуры (музеи, театры, библиотеки, дома культуры, дома дружбы, центры обучения языкам);

– 23 организации сферы занятости и социального обеспечения населения;

– 15 организаций природных ресурсов и регулирования природопользования (лесхозы, оперативный отряд, шығыс су қоймалары);

– 11 организаций сферы сельского хозяйства (ветеринарные службы);

– 10 организаций сферы цифровизации и архивов (архивы, центры информационных технологий);

– 21 предприятие сферы жилищно-коммунального хозяйства;

– 37 иных организаций, на балансах которых закреплено более 500 тысяч наименований государственных активов (недвижимость, земля, транспорт, нематериальные активы, основные средства) балансовой стоимостью порядка 532 млрд тенге.

Основная цель деятельности коммунальных юридических лиц – обеспечение реализации конституционных прав граждан на бесплатное среднее образование, охрану здоровья и получение бесплатно гарантированного объема медицинской помощи, социальное обеспечение. Кроме того, коммунальные организации несут важную роль в развитии детско-юношеского спорта и увеличении количества детей, занимающихся спортом, в обеспечении широкого доступа населения к историческим и культурным ценностям, в сохранении растительного и животного мира. Предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства осуществляют деятельность в сфере тепло- и водоснабжения населенных пунктов.

Кроме того, в целях поддержки и развития малого и среднего бизнеса более 29 тысяч кв. м государственных площадей предоставляется в аренду, поступления от аренды в 2022 году составили 262 млн тенге в год.

На портале Реестра реализованы следующие электронные информационные ресурсы:

1) Реестр государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале;

2) Электронная торговая площадка;

3) Электронная база данных продавцов и реализуемого ими имущества;

4) Реестр объектов приватизации;

5) Реестр договоров имущественного найма (Аренды);

6) ECCO — Единая система сдачи отчетности.

Для начинающего пользователя Реестра государственного имущества в открытом доступе представлена вся нормативно-правовая база, инструкции для пользователей как в текстовом, так и в видео- формате для удобства граждан.

В разделе Реестра государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале возможно найти любую интересующую организацию по наименованию или же по имеющемуся БИНу организации в два клика.

Электронная торговая площадка дает возможность просмотра объектов, выставленных на аукционные торги, тендеры по продаже, аренде и передаче в доверительное управление всем гражданам.

Также посредством портала возможно участвовать в электронных торгах и приобрести в собственность автотранспортные средства, объекты недвижимости и иные материальные активы для возможности открытия или же развития малого или среднего бизнеса в будущем.

К примеру, существующие арендаторы имеют возможность подавать заявки на продление договоров имущественного найма (аренды) не выходя из дома посредством ЭЦП.