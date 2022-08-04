Всё умеем делать сами

Сделай сам – именно этот принцип лежит в основе социализации воспитанников детского дома № 8 в Семее.

Ребят уже с 5-летнего возраста готовят к реалиям взрослой жизни, когда, выйдя за пределы детского дома, они станут взрослыми самостоятельными людьми. А значит, к этому моменту они должны научиться вести хозяйство, готовить пищу и даже шить. Словом, не пасовать перед жизненными трудностями.

Уроки домоводства

Государство заботится о воспитанниках детских домов и интернатов, полностью обеспечивая их до момента выпуска. Дети одеты, обуты и сыты. Однако это не значит, что они должны расти белоручками и бездельниками. И потому трудовому воспитанию здесь уделяют большое внимание.

– В нашем детском доме живут дети с пяти до 18 лет. И уже в раннем возрасте мы начинаем приучать их к труду и самообслуживанию. А вот для тех, кто в ближайшие год-два станет выпускником, наши воспитатели каждую субботу проводят занятия по трудовому обучению. Прежде всего, это уроки домоводства и приготовления пищи. Ребята обожают возиться на кухне, – рассказывает заместитель директора по учебной работе КГУ «Детский дом № 8» Алмагуль Абракова.

По её словам, воспитанники любят готовить булочки и печь хлеб, с удовольствием учатся делать салаты и сложные горячие блюда. Именно они становятся главными помощниками повара, когда в детском доме намечается праздник или ждут дорогих гостей. Встречать их вкусным обедом и богатым дастарханом – добрая традиция.

Вкусный цех

Зная о пристрастиях ребят, члены попечительского совета детского дома решили помочь в осуществлении давней мечты: оборудовать кухню самыми современными гаджетами, которые помогут легко и быстро готовить вкусную и здоровую пищу не только в праздники, но и каждый день.

Общественный фонд «Қолдау» в июне объявил о начале проведения конкурса среди попечительских советов и других общественных организаций, работающих с детскими домами и интернатами. Малые гранты на 300 тыс. тенге должны были помочь государственным учреждениям решить задачи по вопросам воспитания и образования детей, их социализации.

– Так родился проект попечительского совета детского дома № 8 в Семее, который мы назвали «Вкусный цех». Для его оборудования мы запланировали приобрести мультиварку, мультипекарь, гриль и пароварку – те современные гаджеты, которые помогают хозяйкам быстро и без особых усилий приготовить вкусную и здоровую пищу. Заодно ребята научатся пользоваться этим оборудованием, что, безусловно, пригодится им во взрослой жизни, – считает председатель попечительского совета детского дома № 8 в Семее, президент ОФ «Центр семьи» Жанна Жибраева.

Идея так понравилась организаторам конкурса, что они с удовольствием поддержали инициативу семейчан, выделив необходимую сумму для реализации проекта «Вкусный цех». На днях всё необходимое кухонное оборудование было закуплено, и активисты «Центра семьи» привезли его в загородный лагерь отдыха, где воспитанники детского дома отдыхают всё лето.

Радости не было предела! Ещё бы: ведь теперь ребята и в лагере могут готовить любимые блюда и изучать новые рецепты.

Дело в том, что проект «Вкусный цех» не ограничивается лишь покупкой оборудования для кухни. Активисты «Центра семьи», члены попечительского совета, наставники ребят и волонтёры уже изъявили желание провести для своих подопечных особые мастер-классы по приготовлению разнообразных повседневных и праздничных блюд кухонь народов мира. Для этих целей уже приобретены необходимые продукты, которые понадобятся во время кулинарных курсов.

Самый первый мастер-класс по приготовлению всеми любимой шарлотки и куриных котлет на пару проведёт в ближайшие дни исполнительный директор ОФ «Центр семьи», опытная хозяйка Людмила Асташкина. Также готовится к своему авторскому уроку и волонтёр «Центра семьи», медиатор и будущий наставник воспитанников детского дома Виктория Жукова. И таких мастер-классов у ребят в течение августа будет несколько.

– Я сейчас усиленно готовлюсь к своему мастер-классу, – призналась Людмила Михайловна. – Обновляю в памяти все самые интересные рецепты и на своей домашней кухне хочу приготовить эти блюда в мультиварке и мультипечке, чтобы посмотреть, каков будет результат.

Перед началом нового учебного года, когда ребята будут собираться на «зимние квартиры», будет организован «Праздник пирога», где юные повара и пекари продемонстрируют своим друзьям всё, чему научились.

Мобильная мастерская

Однако одним проектом попечительский совет не ограничился, придумав ещё одно направление для занятости ребят и их трудового воспитания. Это организация мобильного швейного цеха прямо на территории летнего лагеря. Для этого нужно совсем немного: швейная машина, ткани и фурнитура. И, конечно, желание детей научиться кройке и шитью.

Идея была так проста и при этом оригинальна, что ОФ «Қолдау» с удовольствием поддержал и её, выделив детскому дому ещё один малый грант на 300 тыс. тенге. Этой суммы хватило, чтобы приобрести всё необходимое для школьной мобильной мастерской.

Так что вместе с кухонным оборудованием в лагерь прибыли оборудование и материалы для швейного цеха.

Но чтобы ловко управляться с портняжными ножницами, иглой, нитками и швейной машиной, необходим опытный наставник. И такие мастера нашлись. Когда «Центр семьи» обратился к своему давнему партнёру – руководителям сети магазинов и ателье «Белошвейка» Елене Рудченко и Альфие Дроздовой, они с энтузиазмом приняли участие в этом проекте. Приехав в лагерь, Елена Николаевна и её племянница, воспитатель Пермского детского дома Анисья Анцыфирова не только вручили детям всё необходимое для небольшой мобильной мастерской, но и провели с ними первый урок. Ребята под их руководством учились кроить и шить мягкого мишку и фартук – неотъемлемый элемент одежды любой хозяйки на кухне.

Впрочем, не только девочки загорелись желанием научиться шить и готовить. Юноши, вдохновлённые примерами известных модельеров и шеф-поваров, тоже не прочь постичь азы этих важных и полезных профессий. Ребята уже сейчас понимают, что, научившись шить, они смогут не только сэкономить на семейном бюджете, но и обеспечить свой гардероб красивыми и модными вещами, созданными собственными руками.

– Когда нам с Альфией Дроздовой предложили поучаствовать в проекте, мы загорелись идеей помочь подросткам как можно раньше определиться с выбором будущей профессии. Ведь навыки шитья могут стать источником дохода и вдохновения для многих молодых людей. В этом мы убедились, когда пять лет назад по делам фирмы ездили в Корею. Там встретили огромное число молодых модельеров, которые открывают свои бутики авторской одежды. Почему бы этот пример не принять на вооружение и нашей молодёжи? – поделилась своим мнением Елена Рудченко.

Работа мобильного швейного цеха расписана на весь август. В лагерь будут приезжать мастера «Белошвейки», обучая юных курсантов основам швейного дела.

Не останутся в стороне даже самые маленькие. Для них волонтёр Анисья Анцыфирова, находящаяся в гостях в Семее, намерена провести увлекательные мастер-классы по шитью мягких игрушек. Сейчас в ателье «Белошвейки» полным ходом идёт работа по изготовлению необходимого числа заготовок для поделок ребят. Кроме того, мастера намерены научить девочек-подростков шить красивые модные юбочки. Завершится этот небольшой проект конкурсом «Мой любимый фартук» и дефиле изделий, сшитых руками воспитанников детского дома.

– Мы знаем, что ребята, воспитывающиеся в детских домах и интернатах, находятся в группе риска. По большому счёту, выйдя за порог детского дома, они даже не знают, как вести себя в этом большом мире. А реальная жизнь преподносит немало испытаний. Поэтому ребята должны быть готовы принять реальность такой, какая она есть. И, в первую очередь, они не должны пасовать перед бытовыми трудностями. Учиться хозяйству весело, в виде игр и конкурсов – вот чего мы хотим добиться в результате наших небольших социальных проектов, – подытожила Жанна Жибраева.

Екатерина Гуляева

Фото предоставлено ОФ «Центр семьи»