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Всё про школу

03.09.2021
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В Семее с началом учебного года запустят ещё 25 школьных автобусов.

В Семее прошла августовская конференция работников образования, в ходе которой обсуждены насущные вопросы системы дошкольного и школьного образования, качество преподавания и педагогический менеджмент.  

Как сообщил на встрече аким Семея Бакытжан Байахметов, с началом учебного года в городе запустят дополнительные школьные автобусы.

–  В Семее решается проблема с общественным транспортом. С 1 сентября дополнительно выпускаем 45 автобусов, 25 из них по 17 маршрутам будут осуществлять подвоз детей к школам, – сообщил Бакытжан Байахметов. – Ранее у нас имелось только шесть таких автобусов. На постоянной основе будут охвачены дети из всех школ.

В целом же, как отметил градоначальник, для преодоления образовательного неравенства важно сократить разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами, используя признанные международные критерии. Отмечается, что в ближайшие три года будет расширена сеть школ и детских садов, а также усилена работа по развитию инклюзивного образования и оказанию психологической помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

В этом году уже началось строительство двух школ. Ещё две планируется построить в следующем году. Так, к 2025 году свои двери для учеников откроют порядка семи – восьми школ. На сегодняшний день также увеличилось количество детских садов. Теперь их в городе 60. На 300 мест увеличился госзаказ в имеющихся детских дошкольных учреждениях. До 2025 года в городе появится ещё четыре детских сада. Как отметили на конференции, охват детей дошкольными организациями составляет 100 процентов.  

– Такой открытый диалог – принципиально важное условие для того, чтобы сделать систему образования города качественнее и конкурентоспособнее. Это требование времени. Я убеждён, что школа должна не только давать образование, но и готовить к жизни. Как отметил Глава государства, задача педагогов и родителей состоит в том, чтобы воспитать достойное поколение граждан нашей страны. Учитель – ключевая фигура в системе образования, и нам необходимо укреплять престиж этой важной для общества профессии, – заключил аким города.

Флора Левина

Фото из открытых источников

Семей

03.09.2021
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