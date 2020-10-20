Всё приведут в порядок 

В Шемонаихе начнётся реализация проектов по благоустройству на нескольких важных объектах. Это позволит решить сразу несколько застарелых проблем.

Не первый год жители Шемонаихи высказывают недовольство состоянием территорий, прилегающих к важным социальным объектам города. Среди них – Центральная районная больница и детский сад «Алёнушка». Но теперь появилась надежда, что набившая оскомину ситуация отчасти изменится.

По словам главного врача медучреждения Михаила Бугайцова, в благоустройстве действительно нуждается не только площадка перед главным входом в здание, но и вся территория больницы. Он сообщил, что преобразования в этом направлении начнутся уже в следующем году.

– На замену забора выделено 18 миллионов тенге, – сообщил Михаил Бугайцов. – Также разработана проектно-сметная документация по благоустройству на общую сумму 32 миллиона тенге.

Состояние подъездной дороги к детскому саду «Алёнушка» на протяжении длительного времени тоже оставляло желать лучшего. Родители, чьи дети посещают это дошкольное учреждение, неоднократно направляли обращения в акимат с просьбой разрешить сложившуюся ситуацию. Но как скоро это случится, сказать сложно.

По информации акима Шемонаихи Мурата Желдыбаева, благоустроить подъездную дорогу к детскому саду пока невозможно. Это связано с тем, что здание построено на территории пятого микрорайона, проект благоустройства которого требует значительной корректировки и дальнейшего финансирования.

– Подъезд к детскому саду выполнен по временной схеме, – пояснил Мурат Желдыбаев. – Он отсыпан песчано-гравийной смесью и поддерживается подрядчиком ТОО «ШемТазалык» в рамках программы летнего содержания. Пока дальнейшие работы по асфальтированию на законных основаниях мы провести не можем.

Зато есть хорошие новости для жителей Шемонаихи по поводу дороги на улице Б. Момышулы, а также ещё одного участка – от центра города и до улицы Фурманова, которые нуждаются в капитальном ремонте. Как выяснилось, проведение ремонтных работ здесь также запланировано на 2021 год. Аналогичная ситуация и с дорогами на улицах Достоевского и Алтайской – в следующем году их тоже ждут существенные

преобразования.

Кроме того, аким Шемонаихи прокомментировал ситуацию, связанную с несанкционированными свалками на берегах Убы. По его словам, во время рейдовых мероприятий на побережье реки их обнаружено не было.

Александра Исаева

Шемонаихинский район