Всё предусмотрено

Противопаводковые меры в регионе осуществляются в соответствии с планом.

Об этом в ходе прямого эфира в рамках проекта ANTIKOR.LIVE сообщил начальник Управления мобилизационной подготовки Восточно-Казахстанской области Елдос Чикенов.

Глава ведомства поделился информацией о мерах по борьбе с наводнениями и о бюджете, направленном на эти цели.

– Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций паводкового характера в семи районах ВКО определены 18 участков для проведения профилактических взрывных работ по дроблению льда на реках Бухтарма, Иртыш, Курчум, Уба на сумму 198 млн тенге, – проинформировал он. – В частности, в Семее один участок (река Иртыш), пять участков в районе Алтай (река Бухтарма), один участок в Бородулихинском районе (река Уба), один – в Бескарагайском районе (Иртыш), три участка в Катон-Карагайском районе (Бухтарма), один – в Курчумском (река Курчум) и шесть участков – в Шемонаихинском районе (Уба).

Бюджетами городов и районов на это предусмотрено 26 миллионов тенге. Постановлением акимата Восточно-Казахстанской области из областного бюджета Управлению по мобилизационной подготовке выделено на борьбу с паводками 172 млн тенге в виде целевых трансфертов. Так, Шемонаихинский район получит свыше 20 млн тенге, Бескарагайский – 28 млн тенге, район Алтай – более 91 миллиона тенге, Курчумский район – порядка пяти миллионов, Катон-Карагайский – около 28 миллионов тенге.

Кроме того, по словам Елдоса Чикенова, взрывные работы на реках проводят с начала марта. Их планируется завершить 27 марта.

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В рамках республиканского командно-штабного учения «Көктем-2021» на территории Курчатова прошли тактико-специальные мероприятия.

Организаторы учений ставили главной задачей определение степени готовности служб и формирований гражданской защиты объектов и организаций города к весенним паводкам.

– Важно было практически отработать со всеми службами алгоритмы приведения в готовность сил и средств при получении сигнала об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, – отметила руководитель отдела внутренней политики Курчатова Наталья Котова. – В ходе учений удалось отрепетировать эвакуацию населения с места происшествия и доставку людей в пункт временного размещения – ДЮСШ Курчатова.

Вместе с тем были отработаны элементы взаимодействия с территориальными формированиями ГО города с привлечением специальной техники.

Ерик Абитов, Ева Ким

Фото из открытых источников